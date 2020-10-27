挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI软件公司Elliptic Labs今天宣布与世界领先的专业半导体公司MediaTek合作，将把Elliptic Labs的超声波框架标准化，使之适用于为移动设备设计的SoCs获奖系列。这项合作以Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台为中心，可为基于MediaTek的移动设备快速、可扩展地采用创新和关键的用户体验，例如接近检测，情境感知和直观的3D手势交互功能。

Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台通过使用专利算法，专有机器学习（ML）工具和传感器融合来创建AI虚拟智能传感器，从而打造此类关键的用户体验。 此款AI虚拟智能传感器交互平台使原始设备制造商可以添加健康检测功能和全新的无接触手势交互，打造时尚的新外观并增强设备的安全性——同时节省功耗、降低成本、消除对设备的不必要访问并添加新型功能。

通过此次联手，Elliptic Labs和MediaTek将通力合作，去促进、验证和支持原始设备制造商在MediaTek移动平台上搭载Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器。凭借这一全新的Elliptic Labs支持解决方案，原始设备制造商无需使用硬件红外（IR）传感器，利用其设备现有基于软件的硬件传感器来提供接近检测，从而打造更简洁的无边框全面屏移动设备 使用INNER BEAUTY® AI虚拟接近传感器，以及使用AI虚拟手势传感器进行无接触手势交互。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“我们很高兴能与MediaTek建立合作关系，为基于移动平台的设备提供AI虚拟智能传感器交互平台。随着MediaTek成为5G应用领域的领导者，我们期待这次合作将为越来越多的原始设备制造商带来激动人心且有价值的新功能，使他们的产品脱颖而出。作为该领域的创新者和领导者，Elliptic Labs将这些关键经验带给了这些原始设备制造商。与MediaTek的合作将为原始设备制造商提供规模化和标准化框架，将创新快速推向市场。”

MediaTek无线通信业务部高级总监Nathan Li表示：“MediaTek一直处在移动设计和创新的最前沿，此次与Elliptic Labs的合作延续了这一风格。随着智能手机市场的成熟，用户对移动设备的期望越来越高，要求也越来越高。Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台将为智能手机原始设备制造商创建更多智能设备以应对这种不断增长的需求的关键组件。”

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产。

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关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和知识产权是在挪威开发的，完全归公司所有。