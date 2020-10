Lanzatech, Total et L’Oréal annoncent une première mondiale : la production d’un flacon cosmétique plastique conçu à partir d’émissions industrielles de carbone

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre de leur partenariat novateur, Lanzatech, Total et L’Oréal ont réussi une première mondiale avec la production du 1er emballage durable à partir d’émissions de carbone captées et recyclées. Le procédé testé avec succès se décompose en trois étapes :

LanzaTech capte les émissions industrielles de carbone et les convertit en éthanol grâce à un procédé biologique unique.

capte les émissions industrielles de carbone et les convertit en éthanol grâce à un procédé biologique unique. Total utilise un procédé de déshydratation innovant développé avec IFP Axens, pour transformer l’éthanol en éthylène, avant de le polymériser en polyéthylène présentant toutes les spécificités techniques de son équivalent fossile.

utilise un procédé de déshydratation innovant développé avec IFP Axens, pour transformer l’éthanol en éthylène, avant de le polymériser en polyéthylène présentant toutes les spécificités techniques de son équivalent fossile. L’Oréal utilise le polyéthylène ainsi produit pour fabriquer des emballages aux propriétés en tout point équivalentes à celle d’un polyéthylène conventionnel.

Cette réussite technologique et industrielle démontre que des emballages plastiques peuvent être produits à partir d’émissions industrielles de carbone. Cette première mondiale reflète l’engagement des trois partenaires à développer une économie circulaire et durable des plastiques tout en ouvrant la voie à de nouveaux débouchés pour le captage et la valorisation des émissions carbones de l’industrie.

Les partenaires ont maintenant la volonté de poursuivre leur collaboration dans la production de plastique durable à plus grande échelle tout en accueillant tous ceux également prêts à s’engager vers l’utilisation de ces nouveaux plastiques durables.

Jennifer Holmgren, CEO de LanzaTech, indique : « Ce partenariat est basé sur un objectif commun de contribuer à une planète plus propre pour tous. Nous remercions L’Oréal et Total pour leur engagement à réduire l’intensité carbone de leurs activités. Ensemble, nous pouvons réduire l'empreinte carbone des emballages en convertissant les émissions de carbone en produits utiles, faisant du carbone à usage unique une chose du passé. »

Valérie Goff, Directrice Polymères de Total, a déclaré : « Ce partenariat est un excellent exemple de collaboration industrielle et technologique pour développer les plastiques du futur produits à partir de carbone recyclé et répondre à une attente forte de nos clients. Le développement de cette nouvelle voie de valorisation des émissions industrielles de carbone contribue également à l’engagement du Groupe à devenir une entreprise à zéro émission nette en Europe en 2050. »

Selon Jacques Playe, Directeur Packaging & Développement de L’Oréal : « L’Oréal améliore constamment l’empreinte environnementale de ses emballages. Avec cette innovation convertissant les émissions de carbone en polyéthylène, nous visons à développer une nouvelle solution d'emballage durable. Nous avons l'ambition d'utiliser ce matériau durable dans nos flacons de shampoing d'ici 2024, et nous espérons que d'autres entreprises se joindront à nous pour utiliser cette innovation révolutionnaire. »

À propos de Lanzatech

Spécialisé dans le recyclage du carbone, LanzaTech est un leader mondial de la fermentation de gaz. Ce processus permet de fabriquer des produits chimiques et des carburants durables au moyen de la conversion biologique des émissions de carbone, notamment des gaz rejetés, des gaz de synthèse issus de toute forme de biomasse (déchets solides municipaux, déchets industriels organiques, déchets agricoles) et biogaz reformés. Grâce à son savoir-faire en matière de développement à grande échelle de la fermentation, de conception de réacteurs, d’apprentissage machine and de biologie synthétique, LanzaTech a pu commercialiser son procédé de recyclage et démontrer sa capacité à fabriquer plus de 100 produits chimiques. Avec des investisseurs et partenaires internationaux, LanzaTech dispose de projets commerciaux en devenir partout dans le monde et travaille sur toute la chaîne d’approvisionnement afin d’apporter des solutions innovantes de l’économie circulaire qui réduisent les émissions de carbone en permettant de produire des biens de consommation sans nouvelles ressources fossiles.

Fondée en Nouvelle-Zélande, et présente en Chine, en Inde et en Europe, LanzaTech a son siège social dans l’Illinois aux États-Unis et emploie plus de 170 personnes.

En savoir plus : www.lanzatech.com

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 100 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable à l’horizon 2030, associant l’ensemble de son écosystème pour une société plus inclusive et durable.

Pour plus d’informations : https://mediaroom.loreal.com/

