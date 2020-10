Gecina et l’AP-HP signent un partenariat pour faciliter le logement du personnel soignant

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, AP-HP annoncent la signature d’une convention pour loger du personnel soignant au sein du réseau de résidences YouFirst Campus.

Gecina et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, AP-HP se rapprochent pour proposer des logements à des personnels infirmiers à l’issue de leur formation professionnelle et faciliter ainsi leur accès au logement.

Ce partenariat contribuera à développer l’attractivité de l’AP-HP et à faire face à leurs besoins de recrutement.

Gecina s’engage à proposer à l’AP-HP 70 logements à la location, principalement des espaces meublés de type T1, répartis sur des résidences situées à Paris intra-muros, La Défense, Bagnolet et Saint-Denis. Ces résidences se distinguent par la qualité de leur emplacement à proximité d’hôpitaux et leur excellente desserte, à moins de 30 minutes en transport des lieux de travail des soignants. Aussi, les futurs résidents bénéficieront d’un logement fonctionnel de qualité et d’un cadre de vie pratique et convivial. L’arrivée des premiers locataires est prévue à la fin du mois d’octobre et début novembre 2020.

Pendant la crise sanitaire, Gecina a répondu activement à l’effort de solidarité nationale en proposant, au sein de ses résidences dont les appartements avaient été libérés par des étudiants, des places d’hébergement pour le personnel soignant en poste ou appelés dans les hôpitaux de la région Ile-de-France.

« Avec l’AP-HP, Gecina, à travers sa marque YouFirst Campus, entend faciliter la vie du personnel soignant et accompagner leurs débuts de vie professionnelle en leur permettant d’accéder à un logement de qualité adapté à leurs besoins. Ce partenariat illustre la volonté de Gecina de proposer des logements aux classes moyennes et de participer à la création de villes inclusives. » indique Méka Brunel, directrice générale de Gecina.

« A l’AP-HP, le coût important du logement en Ile-de-France constitue un réel frein au recrutement et à la fidélisation des professionnels. Notre objectif est d’en favoriser l’accès, notamment pour les jeunes diplômés qui commencent leur carrière à l’AP-HP » déclare Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP.

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. En 2020, Gecina a obtenu la note maximale de A au classement CDP sur le changement climatique.

www.gecina.fr

À propos de l’AP-HP :

L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Elle s’organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université de Paris ; AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s’articule autour de cinq universités franciliennes. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8,3 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr