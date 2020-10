Circle B, ITRenew en maincubes werken samen om echte duurzame, open-source infrastructuuroplossingen te leveren

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--maincubes, exploitant van beveiligde datacenters met hoge beschikbaarheid in Duitsland en Nederland, Circle B, een bedrijf dat waarde levert door middel van diensten en oplossingen op basis van door de gemeenschap aangestuurde hardware en software, en ITRenew, de wereldleider op het gebied van circulaire cloud en duurzame datacenterinfrastructuur, kondigen een strategisch partnerschap aan om meer prioriteit te geven aan de duurzaamheid van datacenters, en om IT-operaties en infrastructuren mogelijk te maken die efficiënt, zeer flexibel en milieuvriendelijk zijn.

Samen zullen de bedrijven IT-omgevingen leveren die gebruikmaken van dezelfde Open Compute Project (OCP)-principes en geavanceerde technologieën die worden gebruikt door 's werelds toonaangevende hyperscalers. Door hun krachten te bundelen zullen deze marktleiders een hoogwaardige infrastructuur en moderne IT-omgevingen mogelijk maken die milieuvriendelijk zijn, en beschikken over complete colocatie-oplossingen die het voor klanten gemakkelijker zal maken om efficiënt op te schalen en hun duurzaamheidsdoelen zonder compromissen te bereiken. Met deze samenwerking creëren de bedrijven een duidelijk pad voor alle bedrijven (ongeacht de grootte) om vergelijkbare voordelen te behalen als hyperscalers.

“Nu de zorgen over de impact van het datacenter op de wereldwijde klimaatverandering acuter worden, wordt het steeds duidelijker dat de toekomst van IT zal draaien rond duurzaamheid en verantwoorde digitalisering als een kernpijler. De waarheid is dat er een betere manier is om aan de wereldwijde gegevensbehoeften te voldoen, terwijl de negatieve effecten die we momenteel zien, geminimaliseerd worden. We bouwen nu aan die duurzame toekomst met de lancering van dit samenwerkingsverband”, aldus Oliver Menzel, CEO van maincubes. “Als gevolg hiervan zal de markt profiteren van een grotere beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot open oplossingen, in combinatie met snellere marktintroductietijden met geïntegreerde, gebruiksklare en geoptimaliseerde oplossingen, allemaal met de duurzaamheid die zowel onze klanten als de planeet verdienen.”

De voordelen van open computeroplossingen zijn onder meer verbeterde flexibiliteit, grotere operationele efficiëntie en verbeterde computerdichtheid, evenals geoptimaliseerde stroomvoorziening en koeling, gestroomlijnd onderhoud en lagere totale eigendomskosten. Het eerste grote gezamenlijke OCP-project van dit partnerschap, een Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-platform, zal eind 2020 door de partners worden gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie zal in de nabije toekomst beschikbaar zijn.

“Duurzaamheid is geen trend, maar een dringende noodzaak. Het basisidee van duurzaamheid moet elke zakelijke beslissing kenmerken: van de eerste ideeën voor de constructie en de selectie van de geïnstalleerde technologie tot de samenwerking met partners en de ontwikkeling en introductie van nieuwe innovatieve ideeën”, aldus Menno Kortekas, CTO van Circle B. “Als marktleiders met een geschiedenis van bewezen innovatie, vertegenwoordigen Circle B, ITRenew en maincubes samen een bron van uitgebreid marktinzicht, ecosysteemexpertise en bekendheid met de uitdagingen van klanten en zakelijke vereisten. Dit maakt ons een ideaal team om deze missie op ons te nemen.”

“Gezien het huidige mondiale klimaat is het belangrijker dan ooit dat bedrijven duurzame, circulaire modellen toepassen. Door dit vol vertrouwen te doen, zonder in te boeten aan kwaliteit of prestaties, en tegen de beste prijs vereist een nieuwe aanpak”, zegt Ali Fenn, President van ITRenew. “We hebben het met dit partnerschap niet alleen over de kwestie van CO2-reductie en het verantwoord voldoen aan de vraag naar datacenters, we ondernemen actie en leveren echte oplossingen. Samen met Circle B en maincubes hebben we de mogelijkheid en de plicht om geavanceerde oplossingen breed beschikbaar te maken.”

Alle drie de bedrijven hebben een geschiedenis van toewijding met betrekking tot het stimuleren van de acceptatie en innovatie van OCP in de datacenteromgeving. Dit wordt onderstreept door het OCP Experience Center, gedeeltelijk beheerd door Circle B (een leverancier van oplossingen voor OCP) en gevestigd in het maincubes AMS01-datacenter in Amsterdam. Het OCP Experience Center helpt CIO's, CTO's, IT-managers en datacentermanagers om de impact van OCP-ontwerpen op hun faciliteiten te begrijpen. Het centrum maakt het ook mogelijk om OCP-gebaseerde oplossingen die relevant zijn voor specifieke IT-omgevingen te testen. ITRenew, een Platinum OCP-lid, transformeert technologie van 's werelds toonaangevende hyperscalers naar reken- en opslagsystemen op rackschaal die de financiële en duurzaamheidsvoordelen van open hardware voor iedereen toegankelijk maken.

Over maincubes

maincubes is onderdeel van de Duitse investeerder en vastgoedontwikkelaar Art-Invest, dat deel uitmaakt van het Duitse bouwconglomeraat Zech Group. maincubes heeft datacenters in Frankfurt en Amsterdam, en een netwerk van datacenters met hoge beschikbaarheid van verschillende groottes en typen in Europa, waardoor het kan voorzien in colocatie diensten en veilige ecosystemen voor de digitale toekomst van klanten in verschillende industrieën. Via het digitale platform secureexchange®, kunnen klanten en partners van maincubes wereldwijd gebruik maken van IT-diensten zoals IoT, (cyber)beveiliging en connectiviteit, maar ook van clouddiensten om hun zakelijke kansen uit te breiden. maincubes biedt veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke diensten, en een veilige thuisbasis voor uw gegevens. Ga voor meer informatie naar www.maincubes.com.

Over Circle B

Circle B is opgericht in 2012 en is een technologiebedrijf dat zich toelegt op het ontwerpen, bouwen en beheren van innovatieve IT-infrastructuren. Als leverancier van oplossingen voor het Open Compute Project creëert Circle B cloud- en edge-serverinfrastructuren op basis van de hyper-scale-ontwerpen van bedrijven als Facebook, waardoor deze snel geïmplementeerde en energie-efficiënte technologie beschikbaar is voor de algemene markt. Circle B maakt deel uit van Taurus Group B.V., een groep technologiebedrijven die de filosofie van open source en open hardware deelt. Ga voor meer informatie naar www.circleb.eu (web), www.linkedin.com/company/circle-b. (LinkedIn), @circleb_eu (Twitter).

Over ITRenew

ITRenew, de leider op het gebied van circulaire cloud, weigert genoegen te nemen met een wereld waarin economisch succes tegenover maatschappelijk welzijn staan. ITRenew creëert tweede levens en hergebruiktrajecten voor de meest geavanceerde technologie op de planeet wat circulaire economische voordelen oplevert voor de datacenter- en IT-hardware-industrie. Deze benadering van ongekende data, applicatiebelasting en infrastructuurvereisten opent miljarden voor nieuwe financiële kansen, vermindert e-waste en CO2-impact, en maakt hyperscale-hardware toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze producten en diensten vormen de kracht van datacenters in de cloud en bedrijven, edge-infrastructuur, AI/ML, embedded en industriële systemen. Daarom kiezen 's werelds toonaangevende eigenaren van datacentra, serviceproviders en bedrijven voor ITRenew om de manier waarop hun infrastructuur wordt beheerd en geïmplementeerd radicaal te veranderen. Ga voor meer informatie naar www.itrenew.com en volg ITRenew op LinkedIn en Twitter @ITRenewinc.

