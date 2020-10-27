盛禧奥与 Tyre Recycling Solutions 建立商业合作伙伴关系

宾夕法尼亚州伯温--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--盛禧奥（NYSE:TSE）是一家全球性的材料公司，也是塑料、胶乳粘合剂和合成橡胶的制造商，与 Tire Recycling Solutions（TRS）达成了商业合作和 TRS 股权投资的最终协议。该交易将要遵循正常的成交条件，预计在本季度稍后完成。

根据新的协议，两家公司将在研发方面展开合作，集中双方的技术专长，帮助全球轮胎制造商开发更具可持续性的轮胎配方。盛禧奥和 TRS 的长期目标是为轮胎制造开发新的价值创造系统，以减少环境足迹，并为报废轮胎创造一个可持续的出口。

盛禧奥工程材料和合成橡胶副总裁 Francesca Reverberi 表示：“这项合作对于为轮胎和工业橡胶制品行业开发真正的循环解决方案极其重要。作为轮胎行业合成橡胶的领先供应商，我们致力于帮助我们的客户实现其可持续发展目标，并相信实现这一目标的最成功方法是通过整个价值链的协作。与 TRS 的合作将为我们提供高质量的再生轮胎原料，为全球客户服务。”

TRS 首席执行官 Staffan Ahlgren 表示：“ TRS 已经与盛禧奥紧密合作了多年，我们很高兴进入合作的下一阶段。TRS 已开发了专有技术来处理报废轮胎，并提供具有更高循环经济价值的输出产品。与盛禧奥的合作证明了我们公司自七年前成立以来取得的巨大进步。”

这项投资与盛禧奥最近宣布的2030年可持续发展目标一致。该目标概述了公司对应对气候变化、将可持续性纳入其产品组合、促进供应商和运营管理以及体现雇主责任的重点。在公司成立十周年之际，这些长期目标均已成为公司各个层面的核心。

关于盛禧奥

盛禧奥 (NYSE:TSE) 是全球材料解决方案提供商，生产塑料、胶粘剂和合成橡胶，致力提供日常生活中不可或缺、创新、可持续和创造价值的产品。盛禧奥致力于通过与志同道合的利益相关者合作，对社会产生积极影响，并支持客户在广泛终端市场的可持续发展目标，包括汽车、消费电子产品、电器、医疗器械、包装、鞋类、地毯、纸和纸板、建筑和建筑以及轮胎。2019年，盛禧奥的净销售额约为38亿美元，在世界各地拥有员工超过2,700名。如需更多资讯，请浏览www.trinseo.com.

关于 TRS

Tyre Recycling Solutions SA（“TRS”）是一家于 2013 年在瑞士成立的有限公司。TRS 通过开发和实施创新技术和业务流程，为废旧轮胎的收集、处理和回收提供全球解决方案。TRS 利用独特的水射流研磨工艺，可以生产高性能粉末，用作各种工业橡胶产品以及高价值应用和化合物的原料。TRS 的收入来自其全球商标TyreXol™ 的高性能橡胶粉的设备销售、许可和销售。

关于前瞻性陈述的说明

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