旅发局欢迎香港与新加坡就建立双边「航空旅游气泡」达成原则性协议

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--香港与新加坡已就建立双边「航空旅游气泡」达成原则性协议。有关安排将会是这两个航空枢纽安全地、逐步地重启跨境航空往来的一个里程碑。

香港与新加坡在贸易、投资、金融、旅游方面有紧密联系，人民往来亦非常频繁。在2019冠状病毒病疫情前，两地作为主要的航空枢纽，两地航线是亚太区内最繁忙的国际航线之一，往来联系对两地至为重要。

响应政府是次宣布，同时吸引旅客从多角度探索香港，香港旅游发展局（旅发局）宣布推出「360 Hong Kong Moments」── 利用逼真的虚拟现实体验，加上临场感十足的内容，向旅客推广香港为精采万分及包罗万象的旅游目的地。

旅发局主席彭耀佳博士表示：「我们欢迎特区政府与新加坡就建立双边『航空旅游气泡』达成原则性协议。是项宣布在时机上正好配合旅发局上周与香港质量保证局为旅游相关行业推出统一卫生防疫指引，让业界能做好准备迎接旅客，同时增加访港旅客信心。」

「我们亦希望通过一系列的『360 Hong Kong Moments』，持续强化香港作为旅游胜地的品牌形象，同时确保在其他旅游气泡形成前，香港仍然能够时刻成为各地旅客首选的旅游目的地。」

在「360 Hong Kong Moments」下，打响头炮的是特别为今年的「香港郊野全接触」而制作的360度虚拟现实影片。这趟虚拟现实探险旅程，将带领旅客探索一些香港轻易就能抵达的自然绿野 ── 品尝充满地道文化的美食、眺望令人着迷的天际线景致，以及聆听瀑布与大自然融合的柔和乐章。

从市区到山峦，从海岸到郊野公园，无论身处何方，影片都能让观众彷佛置身于香港许多壮丽磅礴的自然景观中，以五感体验香港绿色郊野的魅力与节奏。

在网上收看旅发局推出的360度虚拟现实影片，沉浸在香港的自然美景中：

https://youtu.be/d3MoEzlAvj4

有关「香港郊野全接触」的详情，可浏览：

https://www.discoverhongkong.com/tc/explore/great-outdoor/great-outdoors-hong-kong.html