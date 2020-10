Audible Magic parraine le rapport de MIDiA Research sur la puissance croissante du contenu généré par les utilisateurs

Music-related UGC is a fast-growing and under-commercialised sector with huge future potential. Potential UGC music-related revenues, 2018 – 2022, global (Graphic: Business Wire)

LONDRES et LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le contenu généré par les utilisateurs (User-Generated Content, UGC) contribuera de façon significative à la croissance de la consommation de musique sur les deux prochaines années dans une opportunité estimée à près de 6 milliards USD pour la chaîne de valeur de l’industrie musicale. Les détenteurs de droits pourraient en recevoir 3,2 milliards USD au cours des deux prochaines années, comme l’a révélé un nouveau rapport de MIDiA Research en partenariat avec Audible Magic — L’UGC ayant déjà contribué à hauteur de plus d’un milliard de dollars aux revenus de la musique mondiale en 2019.

Le rapport « La puissance croissante de l’UGC », qui est disponible au téléchargement gratuit ici, examine la croissance considérable et constante de la création et de la consommation d’UGC et met en évidence la nécessité pour cette expansion continue de mettre en œuvre de nouveaux cadres d’octroi de licences simplifiés, en particulier pour la musique.

Ce rapport prend également en considération certaines des implications de la Directive 2019 de l’Union européenne relative aux droits d’auteur, qui reconnaît l’importance de l’UGC dans l’économie d’aujourd’hui et présente les opportunités uniques pour encourager la croissance du marché de la diffusion numérique.

La puissance en hausse de l’UGC est reflétée par la forte croissance dans les plateformes de médias sociaux en 2020, totalisant 7,7 milliards d’utilisateurs bruts. À titre d’exemple, Old Town Road de Lil Nas X, a donné une nouvelle orientation pour les spécialistes du marketing de l’industrie musicale en devenant le premier exemple net de la « chanson en tant que hashtag » - transformant une chanson d’un mème de TikTok en un immense tube mondial. Plus de deux milliards de diffusions plus tard, quasiment tous les spécialistes du marketing de l’industrie espèrent connaître la même réussite que cette chanson - même s’ils n’ont pas nécessairement une méthode claire pour y parvenir.

Les plateformes de médias sociaux et d’UGC ne répondent pas aux structures d’octroi de licences traditionnelles et en conséquence, de nombreuses opportunités sont manquées. Présentant ces tendances dans le contexte de la faible performance des modèles financés par la publicité, le ralentissement des revenus des abonnements et l’absence jusqu’à présent de méthodes alternatives pour monétiser la culture des fans, le rapport plaide pour de nouvelles façons pour l’industrie d’approcher l’UGC afin de créer un rapport gagnant-gagnant pour les plateformes technologiques et les fournisseurs de contenu. Entre-temps, le chiffre d’affaires de la publicité des plateformes de médias sociaux a totalisé 119 milliards USD en 2019 - un marché potentiel immense, à l’heure où les achats au sein des applications et le merchandising virtuel sont des formes émergentes de monétisation.

Les détenteurs de contenu peuvent se poser la question « et après ? » Mais ce qui vient après est déjà ici : les médias sociaux sont la nouvelle consommation de musique ; ils ne sont simplement pas pleinement monétisés ou utilisés.

Commentant les applications de ces évolutions pour les sociétés de contenu, le directeur d’un grand label a déclaré : « Il est important pour les détenteurs de contenu musical de commencer à considérer l’UGC comme un autre format ou canal de livraison de musique plutôt que de le réserver simplement à la promotion ou au développement du public. »

Mark Mulligan, le directeur général de MIDiA Research, a déclaré : « Alors que les abonnements musicaux sont sur le point d’arriver à maturité dans de nombreux marchés occidentaux, l’industrie musicale a besoin de nouveaux moteurs de croissance. L’UGC a longtemps été sous-monétisé pour les détenteurs de droits musicaux mais son potentiel est désormais plus important que jamais. »

« Nous entrons dans une ère dans laquelle nous serons tous créateurs, qu’il s’agisse d’édition de photos numériques, de création de vidéos de chant en play-back ou même de collage musical. Nous développons un penchant et interagissons avec notre contenu de plus en plus, avec toujours davantage d’outils à notre disposition. La musique continue d’être la bande originale de nos vies et du contenu généré par les utilisateurs. Nous sommes au seuil du nouveau chapitre de la consommation et de la monétisation de musique. »

Téléchargez le rapport gratuitement.

À propos d’Audible Magic

Pendant plus de 20 ans, Audible Magic a innové dans les solutions pour identifier le contenu, gérer les droits, et monétiser les médias. La technologie de reconnaissance automatique de contenu (automatic content recognition, ACR) d’Audible Magic, récompensée par un Emmy, prend en charge des milliards de transactions chaque mois. Le pionnier de la Silicon Valley est l’intermédiaire de confiance pour les détenteurs de droits (parmi lesquels les labels, les studios, les distributeurs, les éditeurs, et les collectifs) et les plateformes principales. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l’adresse : www.audiblemagic.com

À propos de MIDiA Research

MIDiA Research est une entreprise d’intelligence commerciale et de conseil, dotée d’une grande expertise des activités du divertissement et des médias numériques. Nous aidons les entreprises à formuler une stratégie exécutable du point de vue commercial pour naviguer au sein du paysage numérique en constante évolution. Nos clients exploitent notre expertise, nos données exclusives sur la consommation dans plusieurs pays et nos prévisions pour le marché afin de pouvoir prendre des décisions plus réfléchies et plus rapides. Nous travaillons avec des maisons de disques, des réseaux de télévision, des services de diffusion, des entreprises technologiques, des organisations financières, des sociétés de jeu et de sport, en fournissant des connaissances sans équivalent sur les tendances et les innovations qui façonnent le marché du divertissement et les comportements du public. Pour plus d’informations, visitez notre site Web à l’adresse : www.midiaresearch.com

