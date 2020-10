SoftServe atteint le statut de Partenaire de conseil de premier plan au sein du Réseau de partenaires d’AWS

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, une importante autorité numérique et société de conseil, a annoncé avoir obtenu le statut de Partenaire de conseil de premier plan (Premier Consulting Partner) au sein du Réseau de partenaires d’Amazon (Amazon Partner Network, APN) d’Amazon Web Service (AWS). Le statut de Partenaire de conseil de premier plan au sein de l’APN permet à SoftServe de se différencier en tant que Partenaire APN doté d’une vaste expérience pour aider les clients à concevoir, construire, migrer et gérer les charges de travail sur AWS, avec un succès remarquable.

« Nous nous sommes engagés à assurer la réussite de nos clients en leur permettant de tirer parti des avantages d’AWS pour transformer et pérenniser leur activité, à travers des solutions de bout en bout qui résolvent des défis d’entreprise complexes tout en améliorant la vitesse, l’agilité et l’évolutivité », a déclaré Andrew Greene, vice-président associé, Alliances et partenariats mondiaux, chez SoftServe. « Nous sommes ravis de rejoindre les rangs des Partenaires de conseil de premier plan, de l’APN, car tous ont une expertise éprouvée au plus haut niveau et bénéficient de l’étendue des services et du rythme d’innovation d’AWS. »

Pour devenir un Partenaire de conseil de premier plan, au sein de l’APN, les entreprises doivent suivre un processus d’approbation rigoureux par le biais d’accréditations et de certifications ; démontrer qu’elles souhaitent s’investir sur le long terme dans leur relation avec AWS ; et posséder une vaste expérience dans le déploiement de solutions client sur AWS. Les Partenaires de conseil de premier plan, de l’APN disposent également d’une solide équipe de consultants techniques formés et certifiés AWS, qui possèdent une parfaite maîtrise de la gestion de projets et des services professionnels.

SoftServe détient des compétences dans les domaines suivants : AWS DevOps, SaaS, données et analyses, commerce de détail, et services financiers. Les solutions AWS de la société couvrent les secteurs de la santé, des services financiers, de la vente au détail, de l’énergie, et de l’édition indépendante de logiciels haute technologie. De plus, avec ses équipes spécialisées d’architectes de solutions, d’ingénieurs Big Data et de data scientists, SoftServe peut guider les clients pour réussir dans le cloud sur l’ensemble des services cloud d’AWS, des charges de travail et des cas d’utilisation client.

Visitez la page AWS de SoftServe pour commencer dès aujourd'hui.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité numérique qui conseille et fournit à l’avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l’énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en œuvre des solutions de bout en bout pour fournir l’innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s’attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu’au développement et à la mise en œuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d’une expérience empathique et axée sur l’humain, garantissant ainsi la continuité du trajet, du concept au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d’accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

