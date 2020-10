Music-related UGC is a fast-growing and under-commercialised sector with huge future potential. Potential UGC music-related revenues, 2018 – 2022, global (Graphic: Business Wire)

LONDEN & LOS GATOS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Door gebruikers gegenereerde inhoud zal een aanzienlijk deel van de groei van de muziekconsumptie in de komende twee jaar bijdragen in een kans die ongeveer $ 6 miljard waard is voor de waardeketen van de muzieksector. Rechthebbenden zouden hiervan in de komende twee jaar $ 3,2 miljard kunnen zien, zo blijkt uit een nieuw rapport van MIDiA Research in samenwerking met Audible Magic – waarbij UGC in 2019 al meer dan een miljard dollar heeft bijgedragen aan de wereldwijde muziekinkomsten.

