AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, een toonaangevende digitale autoriteit en adviesbureau, kondigt aan dat het de status van Premier Consulting Partner heeft bereikt in het Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN). De APN Premier Consulting Partner-status onderscheidt SoftServe als een APN-partner die blijk geeft van expertise en opmerkelijk succes bij het helpen van klanten bij het ontwerpen, ontwerpen, bouwen, migreren en beheren van workloads op AWS.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.