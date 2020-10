SoftServe consegue lo status di Partner di consulenza Premier di AWS

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, prestigiosa impresa di consulenza, nonché una delle voci più autorevoli del settore digitale, ha annunciato di aver conseguito lo status di Partner di consulenza Premier della rete per partner (APN) di Amazon Web Services (AWS). Lo status di Partner di consulenza Premier di APN contraddistingue SoftServe quale partner di APN in grado di esibire competenze e successo comprovati nell’aiutare i clienti a ideare, strutturare, sviluppare, migrare e gestire flussi di lavoro su AWS.

“Ci adoperiamo per sostenere il successo dei nostri clienti aiutandoli a concretizzare i vantaggi derivabili da AWS per trasformare e preparare in proiezione futura le loro attività mediante l’offerta di soluzioni end-to-end per far fronte ai problemi complessi in cui si imbattono le aziende, accrescendo al tempo stesso velocità, agilità e scalabilità”, ha affermato Andrew Greene, vicepresidente associato della divisione Alleanze e Collaborazioni globali di SoftServe.

