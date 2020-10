Recharge pour Véhicules Electriques : ChargeUp Europe, voix de l’Industrie en Europe, accueille TOTAL comme 9ème membre

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ChargeUp Europe, voix de l’industrie de la recharge pour véhicules électriques en Europe, se réjouit d’annoncer son neuvième membre, le Groupe multi-énergies TOTAL (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT).

L’adhésion de TOTAL est le reflet de son engagement fort en faveur de l’électromobilité, ainsi que de son soutien aux valeurs fondatrices et aux objectifs des membres de ChargeUp Europe : offrir aux conducteurs de véhicules électriques une expérience de recharge fluide, promouvoir les investissements et créer un cadre de marché ouvert, avec le consommateur en son centre.

Un peu plus de 6 mois après le lancement de ChargeUp Europe, cette alliance créée par Allego, ChargePoint et EVBox Group compte désormais neuf membres. En poursuivant ainsi sa croissance, ChargeUp Europe va continuer à contribuer activement aux discussions au niveau européen, portant sur les initiatives et politiques publiques qui encourageront un déploiement efficace, concret et facile d’utilisation des infrastructures de recharge au sein des pays de l’UE.

« Nous sommes ravis d’être le 1er groupe multi-énergies à rejoindre l’Alliance ChargeUp Europe. » commente Pierre Clasquin, Vice-président EV Charge chez Total. « L’Union Européenne a été pionnière en termes d’objectifs de neutralité climatique. Parallèlement, Total s’est engagé à atteindre la neutralité carbone (Net Zero Emissions) en Europe en 2050 ou avant, avec la société, pour l’ensemble de sa production et des produits énergétiques utilisés par ses clients. Comme les autres acteurs de la mobilité électrique sur le continent, nous avons donc un rôle-clef à jouer. Dans ce contexte de basculement graduel vers une mobilité neutre, notre ambition est d’opérer 150 000 points de charge en Europe d’ici à 2025. Notre participation à l’Alliance ChargeUp Europe va faciliter le plaidoyer pour des politiques publiques qui encourage les investissements et favorisent l’adoption du véhicule électrique au niveau européen. »

********************

A propos de ChargeUp Europe

ChargeUp Europe est une alliance basée à Bruxelles (Belgique) qui représente le secteur des infrastructures de recharge du véhicule électrique en Europe. ChargeUp Europe a été créé pour accélérer la transition vers une mobilité neutre en émissions et pour assurer aux conducteurs une expérience fluide, avec un accès à des infrastructures de recharge de haute qualité et immédiatement disponible à travers l’Europe. A ce jour, nos membres – Allego, ChargePoint, EVBox Group, EDP, evway, Fastned, GreenWay, has.to.be et TOTAL – représentent plus de 190 000 points d charge répartis dans les 27 pays membres de l’UE.

www.Chargeupeurope.eu

A propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

www.total.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.