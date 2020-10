ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo SHI FW (SFW) heeft een contract gekregen van Sappi Europe om een bestaande ketel met circulerend wervelbed (CFB) te moderniseren, wat zal resulteren in een vermindering van de CO2-uitstoot van 30% bij de Gratkorn Pulp & Papiermolen.

SFW ontwerpt, levert en bouwt het project, inclusief aanpassingen aan de onderoven, een nieuw warmteverschuivingssysteem, biomassa-toevoersysteem, bodemasafzuigsysteem en emissiecontrolesysteem, evenals ontmanteling en inbedrijfstelling. Door de modernisering kan de centrale volledig overschakelen van kolen naar meerdere duurzame en hernieuwbare brandstoffen. Het nieuwe emissiecontrolesysteem omvat zakkenfilters en selectieve niet-katalytische reductie (SNCR), die ervoor zorgen dat de fabriek voldoet aan de nieuwste standaarden van de beste beschikbare technologieën (BBT), met name wat betreft stof- en NOx-emissies.

De missie van SFW is om onze klanten te helpen hun klimaatdoelstellingen efficiënt en kosteneffectief te behalen. Met dit project komt Sappi een stap dichter bij het nakomen van hun verplichtingen inzake decarbonisatie, terwijl ze tegelijkertijd de vruchten plukt van een betrouwbare energievoorziening en de levensduur van hun huidige activa verlengt ”, zegt Kari Kohvakka, SVP Service bij SFW.

