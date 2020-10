ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo SHI FW (SFW) si è aggiudicata un contratto con Sappi Europe per modernizzare una caldaia CFB (circulating fluidized bed, a letto fluidizzato circolante) esistente, che risulterà in una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 30% per la cartiera Gratkorn Pulp & Paper.

SFW progetterà, fornirà e realizzerà il progetto, che comprende modifiche alla fornace più bassa, un nuovo sistema di scambio di calore, un sistema di alimentazione a base di biomasse, un sistema di estrazione di ceneri sul fondo e un sistema di controllo delle emissioni, oltre alle demolizione e alla messa in funzione. La modernizzazione consentirà alla centrale di passare completamente dal carbone a una gamma di combustibili sostenibili e rinnovabili.

