Sumitomo SHI FW贏得奧地利CFB鍋爐現代化專案

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Sumitomo SHI FW (SFW)贏得了Sappi Europe的現有循環流化床(CFB)鍋爐現代化改造合約，這將使格拉科恩(Gratkorn)紙漿和造紙廠的二氧化碳排放量減少30%。

SFW將負責該專案的設計、供應和安裝，其中包括對下部爐膛、新換熱系統、生物質給料系統、底灰提取系統和排放控制系統的現代化改造，以及拆除和試車工作。此次改造將使該工廠能夠從使用煤炭完全轉為使用多種永續和可再生燃料。新的排放控制系統包括袋式過濾器和選擇性非催化還原(SNCR)，以確保工廠符合最新的最佳可行技術(Best Available Technologies, BAT)標準，尤其是在粉塵和氮氧化物排放方面。

SFW服務資深副總裁Kari Kohvakka表示：「SFW的使命是幫助我們的客戶高效、經濟地實現其氣候目標。此專案不僅能讓Sappi進一步實現其去碳承諾，而且還能使其受惠於可靠的能源供應並延長現有資產的使用壽命。」

該專案將於2021年底完成。

Sumitomo SHI FW (SFW)是全球創新的能源與環境技術和服務提供者，專注於高效和靈活的能源生產。我們的解決方案已從世界領先的循環流化床(CFB)技術擴展到長期儲能解決方案（液化空氣儲能）、煙道氣清潔、氣化、餘熱鍋爐，以及全球電力和工業市場的全方位服務。

我們竭力為發電、儲存和網路服務領域的廣泛客戶需求提供永續的能源解決方案。Sumitomo SHI FW的品質和服務離不開我們的1,500名具有深厚專業知識和行業經驗的優秀人才。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.shi-fw.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。