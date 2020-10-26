Sumitomo SHI FW中标奥地利CFB锅炉现代化项目

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Sumitomo SHI FW (SFW)赢得了Sappi Europe的现有循环流化床(CFB)锅炉现代化改造合同，这将使格拉科恩(Gratkorn)纸浆和造纸厂的二氧化碳排放量减少30%。

SFW将负责该项目的设计、供应和安装，其中包括对下部炉膛、新换热系统、生物质给料系统、底灰提取系统和排放控制系统的现代化改造，以及拆除和调试工作。此次改造将使该工厂能够从使用煤炭完全转为使用多种可持续和可再生燃料。新的排放控制系统包括袋式过滤器和选择性非催化还原(SNCR)，以确保工厂符合最新的最佳可行技术(Best Available Technologies, BAT)标准，尤其是在粉尘和氮氧化物排放方面。

SFW服务高级副总裁Kari Kohvakka表示：“SFW的使命是帮助我们的客户高效、经济地实现其气候目标。此项目不仅能让Sappi进一步实现其脱碳承诺，而且还能使其受益于可靠的能源供应并延长现有资产的使用寿命。”

该项目将于2021年底完成。

Sumitomo SHI FW (SFW)是全球创新的能源与环境技术和服务提供商，专注于高效和灵活的能源生产。我们的解决方案已从世界领先的循环流化床(CFB)技术扩展到了长期储能解决方案（液化空气储能）、烟道气清洁、气化、余热锅炉，以及面向全球电力和工业市场的全方位服务。

我们竭力为发电、存储和网络服务领域的广泛客户需求提供可持续的能源解决方案。Sumitomo SHI FW的质量和服务离不开我们的1,500名具有深厚专业知识和行业经验的优秀人才。

如需了解更多信息，请访问www.shi-fw.com。

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