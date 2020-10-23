ABEC支持Ology Bioservices的COVID-19治疗药物生产项目

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--面向生物制药制造的全球领先的综合解决方案和服务提供商ABEC今天宣布，其正向Ology Bioservices Inc. (Ology Bio)交付工艺系统，以支持后者生产针对COVID-19的关键疫苗和治疗药物。ABEC正向Ology Bioservices设在佛罗里达州阿拉楚阿(Alachua)的医疗对策高级开发和制造(MCM ADM)基地提供上述系统。

Ology Bioservices的MCM ADM是一个灵活的多产品生产基地，采用不锈钢和一次性技术来加快疫苗和治疗性抗体的生产。作为一家全服务型生物制剂合同开发和制造组织(CDMO)，Ology Bio选择ABEC的原因在于，其能够按照紧凑的时间表交付用于溶液制备和过滤应用的定制的生物工艺系统。ABEC拥有完整的整合能力，以及强大的系统和CSR一次性容器(DC) 全球制造产能，因此能够快速响应像Ology这样的生物制药行业领导者的需求。

Ology Bio总裁兼首席执行官Peter Khoury博士表示：“Ology Bio的ADM设施旨在应对各类紧急情况，例如COVID-19爆发。ABEC的响应能力和灵活性为我们快速制造高品质COVID-19治疗药物的工作提供了支持。”

ABEC总裁兼首席执行官Scott Pickering表示：“我们很荣幸成为Ology Bio迅速回应COVID-19危机的一份子。作为业内唯一的定制不锈钢和一次性工艺解决方案提供商，ABEC积极投资于扩充产能，以可靠地回响客户的关键型任务需求。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是向生物制药行业制造交付完整工艺解决方案和服务的全球领导者。大多数全球制药企业和生物技术公司都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的工艺设备所制造。经验丰富、内部实力齐全、定制化的灵活方式、长期信誉等诸多特点成就了ABEC在行业中独特的价值。无论是扩大产能，还是升级现有设备，ABEC的交钥匙解决方案和服务支持都能够在减少总成本、缩短上市时间的同时保证最大产能。如需了解关于ABEC的更多信息，请访问abec.com，发送邮件至info@abec.com 或在LinkedIn上关注我们。

关于Ology Bioservices Inc.

Ology Bio是一家私营的全服务型合同开发制造企业(CDMO)，同时服务于政府和商业客户，专注于从早期阶段到商业成品的生物原料药制造。公司在其位于佛罗里达州的一流的先进开发和制造设施内拥有183,000平方英尺的制造、工艺开发和质量保证/质量控制(QA/QC)场地。公司的基础设施可为客户提供独到的服务，包括从临床前到许可的全套法规支持、临床试验运营支持和生物分析测试，以及最高生物安全3级(BSL3)的CGMP制造。Ology Bio拥有20多年为美国政府开发和制造药物和生物制剂的经验，总计获得超过18亿美元的政府合同。Ology Bio团队拥有数十年的疫苗和蛋白质/抗体治疗药物制造、开发和许可经验。如需了解更多信息，请访问公司网站：www.ologybio.com。

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