Les vélos VAAST Bikes sont désormais disponibles en Europe

BATH, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--VAAST Bikes, un fabricant de bicyclettes visionnaires, connu pour ses cadres Allite® Super Magnesium™ innovants, a signé un accord avec le grand détaillant allemand, spécialiste de la bicyclette, Internetstores (Fahrrad.de/Brügelmann.de/Bikester).

Deux des principaux modèles de bicyclettes de VAAST, notamment le vélo tout terrain et gravier A/1 bike, et le U/1 urbain, sont désormais stockés par les sites eCommerce d’Internetstores. Les deux modèles VAAST pourront être commandés en ligne et livrés dans quatorze régions d’Europe, par le biais de Fahrrad.de/Brügelmann.de en Allemagne, et du site partenaire Bikester dans 13 pays, à savoir le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l’Autriche, la Pologne, le Danemark, l’Italie, la Suède, la Norvège, la Finlande et l’Espagne.

Les clients allemands bénéficient d’un service personnel dans les cinq magasins et 190 partenaires de service locaux, de Fahrrad.de, tandis que les clients eCommerce dans toute l’Europe pourront recevoir leur nouvelle bicyclette VAAST quelques jours seulement après leur commande en ligne.

La position unique de VAAST en tant que seul fabricant de vélos au monde à offrir des cadres Allite® Super Magnesium™ offre une nouvelle option aux cyclistes européens. Salué comme un alliage à haute résistance, le matériau robuste possède des propriétés superlatives en matière d’absorption des chocs, pèse 33 % de moins que l’aluminium et 50 % de moins que le titane par volume, tout en étant beaucoup plus résistant et 100 % recyclable.

Morten Kristiansen, directeur général de VAAST, a déclaré : « Notre partenariat avec Internetstores va propulser la prochaine phase de croissance de VAAST Bikes, ce qui est incroyablement passionnant pour nous. En un peu plus d’un an depuis que la société a fait ses débuts, notre clientèle mondiale a enregistré une croissance substantielle, et nous sommes maintenant impatients de lancer notre gamme innovante de bicyclettes dans de nouveaux territoires. »

« Nous espérons que cette première alliance sera suivie de nombreux autres partenariats de détail à travers l’Europe, et au-delà, favorisant ainsi la prospérité continue de la communauté consciente des cyclistes VAAST à l’échelle mondiale, tout en permettant à davantage de cyclistes d’entrer dans un monde entièrement nouveau. »

Internetstores a commenté en ces termes : « Nous sommes ravis d’être les premiers à introduire les vélos VAAST, une nouvelle marque passionnante dotée d’une technologie unique pour nos clients du marché européen. Les modèles A/1 et U/1 sont un superbe ajout à notre gamme actuelle de vélos de gravier et de ville, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de développer cette marque et ce partenariat à l’avenir. »

Pour toute information complémentaire, contacter charlotte.sampson@shiftactivemedia.com, rosie.king@shiftactivemedia.com.

