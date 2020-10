VAAST Bikes jetzt in Europa erhältlich

BATH, England--(BUSINESS WIRE)--VAAST Bikes, ein zukunftsorientierter Fahrradhersteller, der für seine innovativen „Allite® Super Magnesium™“-Rahmen bekannt ist, hat eine Vereinbarung mit dem deutschen auf Fahrräder spezialisierten Fachhandelsriesen Internetstores (Fahrrad.de/Brügelmann.de/Bikester) unterzeichnet.

Zwei der wichtigsten Fahrradmodelle von VAAST – darunter das kiestaugliche Geländefahrrad A/1 und das Stadtfahrrad U/1 – sind jetzt in den Onlinehandel-Websites der Internetshops erhältlich. Beide VAAST-Modelle können online bestellt und für vierzehn Standorte in ganz Europa ausgeliefert werden, und zwar über Fahrrad.de/Brügelmann.de in Deutschland und die Partnerseite Bikester in weiteren 13 Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Österreich, Polen, Dänemark, Italien, Schweden, Norwegen, Finnland und Spanien.

Kunden in Deutschland profitieren von persönlichem Service in den fünf Fahrrad.de-Shops und bei 190 lokalen Servicepartnern, während Onlinehandelskunden europaweit ihr neues VAAST-Fahrrad innerhalb weniger Tage nach der Onlinebestellung erhalten.

Die einzigartige Position von VAAST als weltweit einziger Fahrradhersteller, der Allite® Super Magnesium™-Rahmen anbietet, eröffnet den europäischen Radfahrern ein neues Angebot. Das als hochfeste Legierung gepriesene, robuste Material zeichnet sich durch hervorragende stoßdämpfende Eigenschaften aus, wiegt volumenmäßig 33 % weniger als Aluminium und 50 % weniger als Titan und ist deutlich stabiler als beide Materialien – und das alles bei 100%iger Recyclingfähigkeit.

Morten Kristiansen, General Manager bei VAAST, erklärte dazu: „Die Partnerschaft mit Internetstores wird die nächste Wachstumsphase für VAAST Bikes einleiten, was für uns unglaublich spannend ist. In etwas mehr als einem Jahr seit der Gründung des Unternehmens ist unser weltweiter Kundenstamm erheblich gewachsen, und wir freuen uns nun darauf, unser innovatives Fahrradsortiment in neue Gebiete zu bringen.“

„Wir hoffen, dass dies die erste von vielen weiteren Partnerschaften mit Einzelhändlern in ganz Europa und darüber hinaus sein wird, die es der auf Nachhaltigkeit bedachten Community der VAAST-Fahrer ermöglichen, weiterhin auf globaler Ebene zu wachsen, und mehr Fahrern die Möglichkeit zu geben, an etwas völlig Neuem teilzuhaben.“

Internetstores sagte: „Wir freuen uns, dass wir die ersten sind, die unseren Kunden auf dem europäischen Markt VAAST-Fahrräder als eine aufregende neue Marke mit einzigartiger Technologie anbieten können. Die A/1- und U/1-Modelle sind eine großartige Ergänzung unseres aktuellen Sortiments an Gravel- und Cityrädern, und wir freuen uns sehr darauf, diese Marke und Partnerschaft in Zukunft weiter auszubauen.“

