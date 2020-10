RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Saoedi-Arabië, vertegenwoordigd door de Saudi Data and AI Authority (SDAIA), en de International Telecommunication Union (ITU) hebben vandaag een memorandum van overeenstemming (MoU) aangekondigd om samen te werken aan initiatieven ter ondersteuning en meer inspanningen leveren om de voordelen van AI-technologieën en toepassingen voor duurzame ontwikkeling te optimaliseren.

In het kader van het partnerschap zal Saoedi-Arabië de ITU ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten, activiteiten en initiatieven die, onder andere, gericht zijn op het faciliteren van grotere participatie van meerdere belanghebbenden, internationale samenwerking en kennisdeling om de voortgang in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN te versnellen. . Dit kan mogelijk het ontwikkelen van initiatieven omvatten zoals een “AI Readiness Landscape Framework” dat de reacties, vorderingen en best practices met betrekking tot AI-beleidskaders zou onderzoeken en benadrukken.

Het memorandum van overeenstemming werd aangekondigd door HE Dr. Abdullah Bin Sharaf Alghamdi, president van SDAIA, en HE Houlin Zhao, secretaris-generaal van ITU, tijdens een virtuele ceremonie als onderdeel van de Global AI Summit 2020.

