Speech Processing Solutions: Nouvelle génération de flux de travail avec reconnaissance vocale dans le cloud

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--La nouvelle version de la solution de flux de travail de dictée pour les grandes entreprises, SpeechExec Enterprise 7.0 (SEE 7.0), est disponible maintenant en Europe et plusieurs marchés internationaux. C’est grâce à une collaboration étroite entre Nuance Communications et Speech Processing Solutions, l’entreprise développant les solutions de dictée Philips, que SEE 7.0 offre dorénavant de la reconnaissance vocale Nuance Dragon basée dans le cloud en plus du flux de travail, permettant aux utilisateurs d’éditer ou archiver les fichiers audios et texte.

Afin que la reconnaissance vocale réponde aux enjeux imposés par les environnements de travail modernes d’une part, et la nécessaire flexibilité des entreprises d’autre part, elle doit être combinée avec un flux de travail permettant un partage d’informations efficace entre le dicteur et le correcteur « C’est la raison pour laquelle les clients qui utilisent les technologies vocales peuvent grandement bénéficier de la coopération étroite entre SPS et Nuance » explique Mikaël Grynszpan, responsable des ventes France chez Speech Processing Solutions. « En tant que leaders du marché dans nos domaines respectifs, nous avons combiné le meilleur des deux mondes pour nos clients : des solutions de reconnaissance vocale et de flux de travail. »

Christophe Van-Mighem, responsable des ventes France chez Nuance Communications, ajoute : « Nous avons le plaisir d’élargir notre partenariat durable avec SPS. Avec l’intégration de Dragon Professional Anywhere, notre offre cloud, à Philips SpeechExec Enterprise 7.0, nous avons créé une solution facile à déployer qui répond aux attentes de nos clients. Ensemble, nous accélérons l'adoption et l'évolutivité des solutions de reconnaissance vocale basées dans le cloud pour soutenir les milieux de travail axés sur la collaboration, quel que soit l'endroit où se trouvent les employés. »

SpeechExec Enterprise 7.0 intègre la reconnaissance vocale basée dans le cloud

La nouvelle version de SEE 7.0 intègre une technologie de reconnaissance vocale de pointe avec la solution de Nuance Dragon Professional Anywhere basée dans le cloud. Ce produit est disponible en anglais, allemand, français, néerlandais, suédois, et espagnol.

Pour la reconnaissance vocale en direct, SpeechExec Enterprise se connecte à un serveur qui peut-être sur site ou dans le cloud. Ceci permet aux auteurs de se connecter à leur profil de reconnaissance vocale, de n’importe où et à n’importe quel moment, et dicter face à leur écran d’ordinateur.

En ce qui concerne la reconnaissance vocale différée, les fichiers audios peuvent être envoyés depuis l’application Smartphone Philips et les enregistreurs numériques mobiles type Philips SpeechAir et Philips PocketMemo vers un réseau de fichiers partagé. Le serveur de reconnaissance vocale Philips examine en permanence ce dossier, et transcrit automatiquement les fichiers audios en documents texte.

Les usages pour cette nouvelle solution sont multiples : pour dicter des e-mails, des mémos et autres courriers, où la reconnaissance vocale autonome de Nuance Dragon Professional Anywhere suffit. Ou pour de plus longs documents, mémoires détaillés, contrats et conclusions qui sont traités par la reconnaissance vocale en combinaison avec un flux de travail collaboratif. Il est alors possible de déléguer la correction des documents transcrits.

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société technologique internationale, numéro un mondial en matière de solutions de dictée. Plus de quatre millions d’utilisateurs dans le monde utilisent les solutions de transcription développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent des logiciels basés dans le cloud et de bureau ainsi que des dispositifs de dictée. Ces solutions astucieuses font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur les tâches essentielles. Ceci a pour résultat d’augmenter la productivité, générant ainsi des bénéfices plus importants et des clients satisfaits.

SPS, dont le siège social se trouve à Vienne en Autriche, possède des agences régionales aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu’un réseau mondial de plus de 1 000 partenaires de distribution et de mise en œuvre.