BATH, Engeland--(BUSINESS WIRE)--VAAST Bikes, een vooruitstrevende fietsenfabrikant die bekend staat om zijn innovatieve Allite® Super Magnesium™ -frames, heeft een overeenkomst getekend met de Duitse fietsspeciaalzaak gigant Internetstores (Fahrrad.de/Brügelmann.de/Bikester).

Twee van de belangrijkste fietsmodellen van VAAST – inclusief de gravel-ready all-road A/1-fiets en de stedelijke U/1 – zijn nu te koop op de eCommerce-sites van internetwinkels. Beide VAAST-modellen kunnen online worden besteld voor levering op veertien locaties in heel Europa via Fahrrad.de/Brügelmann.de in Duitsland en de partnersite Bikester in 13 landen, waaronder het VK, Frankrijk, Nederland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Denemarken, Italië, Zweden, Noorwegen, Finland en Spanje.

