PUNE, India Y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--IAVI, una organización de investigación científica sin ánimo de lucro dedicada a abordar los urgentes problemas de salud mundiales no resueltos, y Serum Institute of India Pvt. Ltd., uno de los principales fabricantes de vacunas y productos biológicos, han anunciado hoy un acuerdo con Merck, una de las principales empresas de ciencia y tecnología, para desarrollar anticuerpos monoclonales neutralizadores del SARS-CoV-2 (mAbs) coinventados por IAVI y Scripps Research, las cuales actúan como empresas intervenciones innovadoras para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

