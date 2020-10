EG集團選中PDI作為其ERP、行銷雲、燃料定價和物流解決方案的提供商

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為便利零售、石油批發及物流業提供企業軟體解決方案的全球提供商PDI (www.pdisoftware.com)宣佈,該公司將擴大與英國汽油與便利零售商EG集團(EG Group)的業務關係。

作為協議的一部分,EG集團將把PDI的ERP、燃油定價和物流解決方案擴大使用於歐洲、北美和澳洲的數千個營運點。此外,他們目前正在探索如何使用PDI行銷雲(Marketing Cloud)解決方案,這是針對特定行業的可靠行銷解決方案,可結合後臺、促銷和忠誠度資料以吸引並留住客戶,協助零售商提高收入。在宣布此項消息之前,EG集團曾在美國及其他市場完成幾筆收購。最近的一例是該零售商收購了美國連鎖便利店Cumberland Farms,構成其正在進行的全球擴張策略的一部分。

EG集團創辦人及共同執行長Mohsin Issa表示:「在過去的幾年中,EG集團一直在擴展其全球影響力,而且我們一直渴望改善零售體驗。我們需要能夠為現有業務的國際擴張和複雜性提供支援的軟體合作夥伴。PDI在客戶服務方面的產業專長和良好聲譽,加之其可擴充的端到端解決方案,提供了合適的科技平臺以供我們考慮和建置。」

擴大解決方案組合和全球版圖以支援客戶

在過去的兩年中,PDI一直處於快速成長的軌道上,不斷擴大和加強其解決方案組合及全球版圖。該軟體公司已收購多家美國和國際企業,並進行了大量投資來發展其零售和批發ERP、物流管理、燃料定價、忠誠度、見解以及最近的支付功能,為客戶提供更好的服務。

PDI執行長Jimmy Frangis表示:「我們的宗旨是打造出色的解決方案來協助客戶蓬勃發展,使他們能夠輕鬆地讓其組織的各個部門良好運轉,而不論其規模或地理位置如何。能夠全面滿足諸如EG集團之類不斷成長的全球企業的多樣化需求是我們策略中的重要一環,我們期待幫助他們在未來幾年取得成功。」

PDI將繼續整合和擴大其解決方案組合,以協助客戶實現成長目標,並輕鬆適應市場變化。

關於PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI)透過數位轉型和企業軟體來協助便利零售商和石油批發商提高營業收入、促進業務最佳化,並統一整個價值鏈業務,進而繁榮茁壯。全球超過20萬個地點的1,500多家客戶利用我們一流的ERP、物流、燃料定價和行銷雲解決方案來提供洞察見解,從而提高銷售量、利潤率和客戶忠誠度。PDI擁有並經營Fuel Rewards®忠誠度計畫,常年一直被評為表現最好的節省燃料計畫。超過35年來,我們全面的解決方案和無與倫比的專長協助任何規模的客戶重新勾勒企業發展,並提供非凡的客戶體驗。有關PDI的更多資訊,請造訪www.pdisoftware.com。

關於EG集團

英國EG集團由Issa Family於2001年成立,是首屈一指的加油站零售便利店經營者,與埃索(ESSO)、英國石油(BP)、殼牌(Shell)、家樂福(Carrefour)、路易士德爾海茲(Louise Delhaize)、SPAR、星巴克(Starbucks)、漢堡王(Burger King)、肯德基(KFC)、Greggs和Subway等全球性品牌已建立合作關係。公司具有提供一流的燃油、便利商品和外賣食品的成熟體系。EG集團目前在歐洲、美國和澳洲的10個國際市場擁有約6250個營運點,員工超過5.5萬名。EG集團全力提供超出預期的現代消費零售服務,並創建真正的「一站式」零售目的地,以履行多個消費使命。公司因在便利零售資產、員工和系統方面的創新和投資而廣受肯定。2018年,EG集團共同創辦人及共同執行長Zuber Issa和Mohsin Issa均入選「安永英國年度企業家」(EY Entrepreneur of the Year in the UK)。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.eurogarages.com。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。