EG集团选中PDI作为其ERP、营销云、燃料定价和物流解决方案的提供商

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为便利零售、石油批发及物流行业提供企业软件解决方案的全球提供商PDI (www.pdisoftware.com)宣布,该公司将扩展与英国汽油与便利零售商EG集团(EG Group)的业务关系。

作为协议的一部分,EG集团将把PDI的ERP、燃油定价和物流解决方案向欧洲、北美和澳大利亚的数千个运营点扩展使用。此外,他们目前正在探索如何使用PDI营销云(Marketing Cloud)解决方案,这是一种针对特定行业的可靠营销解决方案,可通过结合后台、促销和忠诚度数据来吸引并留住客户,从而帮助零售商提高收入。此次公告发布之前,EG集团曾在美国及其他市场完成几笔收购。最近的一例是,该零售商收购了美国连锁便利店Cumberland Farms,构成其正在进行的全球扩张战略的一部分。

EG集团创始人兼联合首席执行官Mohsin Issa表示:“ 在过去的几年中,EG集团一直在扩展其全球影响力,而且我们一直渴望改善零售体验。我们需要能够为我们的现有业务国际扩张和复杂性提供支持的软件合作伙伴。在客户服务方面的行业专长和良好声誉,加之其可扩展的端到端解决方案,让PDI能够提供合适的技术平台,以供我们考虑和借鉴。”

扩展解决方案组合,扩大全球版图,以向客户提供支持

在过去的两年中,PDI一直处于快速增长的轨道上,不断扩大和加强其解决方案组合及全球版图。该软件公司已收购多家美国和国际企业,并进行了大量投资来发展其ERP零售和批发、物流管理、燃料定价、忠诚度、见解以及最近的支付功能,以更好地服务于其客户。

PDI首席执行官Jimmy Frangis表示:“ 我们的宗旨是通过打造出色的解决方案来帮助我们的客户蓬勃发展,使他们能够轻松地让其组织的各个部门良好运转,而不论其规模或地理位置如何。能够全面满足诸如EG集团之类不断成长的全球企业的多样化需求是我们战略的重要组成部分,我们期待帮助他们在未来几年取得成功。”

PDI将继续整合和扩展其解决方案组合,以帮助客户实现增长目标,并轻松适应市场变化。

关于PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI)致力于通过数字化转型和企业软件帮助便利零售商和石油批发商提高营业收入,优化业务,并促进整个价值链业务的统一,从而实现繁荣发展。全球超过20万个地点的1,500多家客户利用我们领先的ERP、物流、燃料定价和营销云解决方案来提供洞察见解,从而提高销量、利润率和客户忠诚度。PDI拥有并运营Fuel Rewards®忠诚度计划,常年连续被评为表现最好的燃料节约计划。超过35年来,我们全面的解决方案和无与伦比的专长帮助任何规模的客户重新勾勒企业发展,并提供非凡的客户体验。有关PDI的更多信息,请访问www.pdisoftware.com。

关于EG集团

英国EG集团由Issa Family于2001年成立,是领先的加油站零售便利店经营者,与埃索(ESSO)、英国石油(BP)、壳牌(Shell)、家乐福(Carrefour)、路易斯德尔海兹(Louise Delhaize)、SPAR、星巴克(Starbucks)、汉堡王(Burger King)、肯德基(KFC)、Greggs和赛百味(Subway)等全球性品牌已建立合作关系。公司具有提供一流的燃油、便利商品和外卖食品的成熟体系。EG集团目前在欧洲、美国和澳大利亚的10个国际市场拥有约6250个运营点,员工超过5.5万名。EG集团已做出重大承诺,提供超出预期的现代消费零售服务,并创建真正的“一站式”零售目的地,以践行多个消费使命。公司因在便利零售资产、员工和系统方面的创新和投资而广受认可。2018年,EG集团联合创始人兼联合首席执行官Zuber Issa和Mohsin Issa均被评为“安永英国年度企业家”(EY Entrepreneur of the Year in the UK)。如需了解更多信息,请访问www.eurogarages.com。

