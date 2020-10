BATH, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--VAAST Bikes è un fabbricante di biciclette che pensa al futuro, noto per i suoi telai innovativi Allite® Super Magnesium™. Ha stipulato un accordo con il colosso commerciante tedesco delle biciclette al dettaglio Internetstores (Fahrrad.de/Brügelmann.de/Bikester).

Due dei modelli chiave di VAAST – tra cui la bici A/1 per ogni percorso, adatta alla ghiaia e la U/1 per città – sono ora a catalogo nei siti ecommerce di Internetstores. Entrambi i modelli VAAST saranno ordinabili online con consegna in quattordici località in tutta Europa tramite Fahrrad.de/Brügelmann.de in Germania e il sito partner Bikester in 13 nazioni, tra cui Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Polonia, Danimarca, Italia, Svezia, Norvegia, Finlandia e Spagna.

I clienti in Germania possono fruire di servizio personale nei cinque negozi Fahrrad.de e presso i 190 partner che prestano assistenza, mentre i clienti di ecommerce in tutta Europa potranno ricevere la loro nuova bicicletta VAAST nel giro di qualche giorno dall’ordine online.

La posizione unica di VAAST di solo fabbricante al mondo a offrire telai Allite® Super Magnesium™ offre una nuova proposta ai ciclisti europei.

