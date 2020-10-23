史密斯探測獲得9,080萬美元的IDIQ合約，為美國國防部聯合化學戰劑探測器製造適配器

馬里蘭州埃奇伍德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--威脅探測和安全檢查技術的全球領導者史密斯探測(Smiths Detection Inc., SDI)宣佈，它已與美國國防部(DoD)簽訂不定期交付/不確定數量(IDIQ)合約，並將啟動固液適配器(SLA)的製造。該合約最長訂購期為九(9)年，潛在價值超過9,080萬美元。SLA將為國防部史上最大的化學檢測專案之一的聯合化學戰劑探測器(JCAD)帶來更多新的檢測和識別能力。

JCAD配備SLA (JCAD SLA)後，將使SLA操作員既可以測試非法藥物，包括吩坦尼等鴉片類藥物，也可以檢測爆炸性化合物，而不影響JCAD的常規化學戰劑檢測能力。

在談到這項新開發的技術時，史密斯探測總裁Shan Hood表示：「SLA利用現有科技擴展了廣泛部署的檢測裝置的功能，而且又能延長其使用壽命。這是史密斯探測如何運用創新科技和數位應用來協助客戶盡量擴大現今投資的收益，同時迎向未來的實例。」

JCAD使用史密斯探測的輕型化學檢測器(LCD)產品線，該產品線提供先進且易於使用的輕型威脅檢測裝置，可以手持或輕鬆地固定在皮帶上。LCD是具有成本效益的可靠解決方案，能提醒操作人員注意所檢測到的有毒物質和危險化學品，以保護軍人、員警和危險品處理者。

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關於史密斯探測

史密斯探測(Smiths Detection)隸屬於史密斯集團(Smiths Group)，是為航空、港口和邊境、國防和城市安全市場提供威脅探測和檢查科技的全球領導者。40多年來我們在前線累積的經驗和歷史，使我們能夠提供所需的解決方案，以保護社會免受爆炸物、違禁武器、違禁品、有毒化學品和麻醉品的威脅和非法運輸。

我們的目標很簡單——為世界所依賴的安全、和諧以及行動自由提供保障。

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