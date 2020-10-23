史密斯探测获得一项9,080万美元的IDIQ合同，为美国国防部联合化学战剂探测器制造适配器

马里兰州埃奇伍德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--威胁检测和安全筛查技术的全球领导者史密斯探测(Smiths Detection Inc., SDI)宣布，它已与美国国防部(DoD)签订一份不定期交付/不确定数量(IDIQ)合同后，并将启动固液适配器(SLA)的制造。该合同最长订购期九(9)年，潜在价值超过9,080万美元。SLA将为国防部史上最大化学检测项目之一的联合化学战剂探测器(JCAD)带来更多新的检测和识别功能。

JCAD在配备SLA (JCAD SLA)后，将使SLA操作员既可以测试非法药物，包括芬太尼等阿片类药物，也可以检测爆炸性化合物，而不影响JCAD的常规化学战剂检测能力。

在谈到这项新开发的技术时，史密斯探测总裁Shan Hood表示：“SLA利用现有技术扩展了广泛部署的检测设备的功能，而且又能延长其使用寿命。这是史密斯探测通过创新技术和数字应用来帮助客户最大化现今投资的收益，同时面向未来一个例子。”

JCAD基于史密斯探测的轻型化学检测器(LCD)产品线，该产品线提供先进且易于使用的轻型威胁检测设备，可以手持或轻松地固定在皮带上。LCD是一种具有成本效益的可靠解决方案，能提醒操作人员注意所检测到的有毒物质和危险化学品，以保护军人、警察和危险品处理者。

更多信息，请访问：https://www.smithsdetection.com/products/lcd-3-3/

关于史密斯探测

史密斯探测(Smiths Detection)隶属于史密斯集团(Smiths Group)，是面向航空、港口和边境、国防和城市安全市场的威胁检测和筛查技术的全球领导者。我们40多年在一线积累的经验和历史使我们能够提供所需的解决方案，以保护社会免受爆炸物、违禁武器、违禁品、有毒化学品和麻醉品的威胁和非法运输。

我们的目标很简单——为世界所依赖的安全、和谐以及行动自由提供保障。

如需了解更多信息，请访问http://www.smithsdetection.com/

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