Andersen Global的加勒比平台新增合作律所Chancery Chambers

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与巴巴多斯律师事务所Chancery Chambers达成合作协议，旨在继续扩展其东加勒比地区的业务覆盖。

Chancery Chambers由合伙人Trevor Carmichael先生创立，位列Chambers and Partners排名中的一等律所，拥有本国以及国际层面的丰富公共和私营部门经验。该律所的全方位服务能力包括国内和国际仲裁、企业与商业、就业法、银行和金融、航空法、环境法、知识产权、保险、并购和房地产等，擅长税务咨询、企业咨询和诉讼。

Trevor先生表示：“我们仍然致力于成为优质以及一流客户解决方案的基准组织，且我们认为实现该目标的最佳方式是投资于我们的员工和我们的律所。我们着眼于未来，将为下一代奠定基础。在我们寻求为我们客户提供一家全球组织的资源，并营造鼓励我们员工实现个人和职业发展的环境之际，我们与Andersen Global的合作是正在我们想要迈出的下一步。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“与Chancery Chambers合作的决定并不难做出，因为其显然是他们市场上的顶级律所。我们期待与他们合作，他们重视管理的精神给我们留下了深刻印象，我们相信，他们的能力与我们在该地区的其他合作公司具有协同作用。我们共同的价值观和愿景，为在我们之间建立牢固工作关系以及在加勒比地区发展强大业务，提供了坚实基础。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过209个分支机构和逾6,000名专业人员。

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