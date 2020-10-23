Andersen Global的加勒比海平臺新增合作法律事務所Chancery Chambers

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與巴貝多法律事務所Chancery Chambers達成合作協定，繼續擴大其在東加勒比海地區的業務版圖。

Chancery Chambers由合夥人Trevor Carmichael先生創立，位居Chambers and Partners排名中的一等法律事務所，在國內外擁有豐富的公共和私人部門經驗。該法律事務所的全方位服務能力包括國內和國際仲裁、企業與商業、就業法、銀行和金融、航空法、環境法、智慧財產權、保險、購併和房地產等，擅長稅務諮詢、企業諮詢和訴訟。

Trevor先生表示：「我們仍然致力於成為優質以及一流客戶解決方案的基準組織，而且我們認為達成該目標的最佳方式是投資於我們的員工和我們的事務所。我們著眼於未來，將為下一代奠定基礎。在我們尋求為客戶提供全球組織的資源，並營造鼓勵員工之個人和職業發展的環境之際，與Andersen Global的合作正是我們想要邁出的下一步。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「與Chancery Chambers合作的決定並不難做出，因為他們顯然是所在市場中的頂級法律事務所。我們期待與他們合作，他們重視管理的精神令我們留下深刻的印象，我們相信，他們的能力與我們在該地區的其他合作公司具有相乘作用。我們擁有共同的價值觀和願景，此為雙方建立牢固的工作關係以及在加勒比海地區發展強大的業務提供堅實的基礎。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過209個據點和逾6,000名專業人員。

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