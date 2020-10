GALWAY, Ierland--(BUSINESS WIRE)--Aerogen, de wereldleider op het gebied van aerosolgeneesmiddelen, heeft vandaag details bekendgemaakt van een brede samenwerkingsinspanning om farmaceutische bedrijven van over de hele wereld te ondersteunen bij de ontwikkeling van COVID-19-vaccins en -behandelingen. Tot op heden zijn wereldwijd meer dan tien miljoen patiënten veilig en effectief behandeld met Aerogen’s medicijnafgiftetechnologie 1,5–7. Terwijl de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap zich inzet tegen de pandemie, is er een ongekende belangstelling voor de toediening van antivirale geneesmiddelen via inhalatie, wat heeft geleid tot Aerogen’s betrokkenheid bij meerdere COVID-19-initiatieven voor de ontwikkeling van geneesmiddelen met vooraanstaande farmaceutische bedrijven en prominente academische groepen.

