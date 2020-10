Europcar Mobility Group choisit Telefonica et Geotab pour connecter ses véhicules en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) annonce aujourd'hui qu'il renforce son partenariat avec Telefonica et Geotab, conformément à son objectif de déployer progressivement son programme « Connected Cars ». Europcar Mobility Group comptait déjà 44 000 voitures connectées en 2019 et vise à connecter l'ensemble de sa flotte d'ici à 2023, dans le cadre de sa feuille de route « Connect ».

Telefonica et Geotab : un choix stratégique pour Europcar Mobility Group

Grâce à ce partenariat, Geotab et Telefonica fourniront au groupe un accès continu aux données moteurs, au comportement de conduite et à la localisation GPS, y compris aux informations sur les distances parcourues, le kilométrage, la vitesse, l'accélération, le niveau de carburant, la détection des accidents, etc. En tant que composante clé du programme « Connected Cars » d'Europcar Mobility Group, ces données seront traitées pour contribuer à améliorer l'expérience client et à optimiser les applications commerciales et les processus internes comme la gestion de la flotte, la livraison et la collecte des véhicules, l'entretien, le retour des véhicules, etc.

Europcar Mobility Group peut compter sur les capacités internes de Telefonica et sur des partenaires d'élite pour garantir la fourniture des solutions les plus innovantes, les plus fiables et les plus sûres, appuyées par un opérateur d’envergure mondiale. Plus de 20 millions d'appareils connectés font partie de la plateforme de connectivité IoT de Telefonica, dites plateforme « Kyte », en pleine expansion. Telefonica fournit des services de connectivité gérés dans le monde entier avec les meilleurs niveaux de service de sa catégorie, soutenus par une équipe d'experts dédiés travaillant 24 heures sur 24.

« En tant que société de services de mobilité de premier plan, Europcar Mobility Group considère la technologie comme un outil puissant permettant à la fois l'excellence opérationnelle et la création de valeur. Nous avons choisi Telefonica et Geotab pour leurs solutions agiles et orientées service, leurs technologies de pointe en matière de mobilité et de gestion de flotte ainsi que pour leur couverture internationale », a déclaré Olivier BALDASSARI, Directeur des Pays et des Opérations d'Europcar Mobility Group.

« Telefonica soutient depuis plusieurs années Europcar Mobility Group dans sa transformation digitale. Nous partageons leur ambition en termes d'amélioration de la connectivité des véhicules. Telefonica mobilisera toutes ses ressources pour offrir l'agilité, la précision des données et la sécurité, comme l'exige le programme "Connected Cars" d'Europcar Mobility Group », a commenté Anne PERRIN, PDG de Telefonica France.

« Grâce à d'excellents partenaires tels que Telefonica et Europcar Mobility Group, nous faisons progresser chaque jour la technologie essentielle des voitures connectées », a déclaré Neil CAWSE, PDG de Geotab.

Il poursuit : « La collaboration avec les leaders de l'industrie à travers le monde nous permet de donner l’opportunité aux écosystèmes de flottes de développer des programmes de maintenance et de durabilité qui contribuent à optimiser le coût de détention de chaque véhicule ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com

A propos de Telefonica

Telefonica est l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde en termes de capitalisation boursière et nombre de clients, avec une offre complète et qualité de connectivité délivrée sur de nombreux réseaux mondiaux à large bande fixes et mobiles. En tant qu’entreprise en croissance, Telefonica est fière de proposer une expérience différente, fondée sur ses valeurs corporate et un positionnement public qui défend les intérêts clients. Telefonica est présente dans 14 pays et via 344 millions d’accès dans le monde entier. Telefonica est une entreprise cotée à 100% ; ses actions sont négociées sur le marché des bourses espagnoles ainsi qu’à New York et à Lima.

En Juin 2015, Telefonica et Bouygues Telecom Entreprises renforcent leur alliance sur le marché français, avec la création de « Telefonica Business Solutions France, A Telefonica & Bouygues Telecom company », une joint-venture qui propose des services dédiés aux multinationales.

A propos de Geotab

Geotab permet de connecter les véhicules via un hub IoT sécurisé afin de fournir des analyses de données et permettre aux entreprises d’optimiser leur gestion de flotte. La plate-forme ouverte de Geotab intègre de nombreuses solutions tierces et permet aux petites et grandes entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. Traitant plus de 40 milliards de points de données par jour, Geotab exploite le Big Data et l’apprentissage automatique pour améliorer la productivité, optimiser les flottes en réduisant leur consommation de carburant, renforcer la sécurité des conducteurs et améliorer la mise en conformité aux modifications réglementaires. Les produits de Geotab sont distribués dans le monde entier par l’intermédiaire de revendeurs agréés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.geotab.com/fr et suivez-nous sur @GEOTAB et LinkedIn.