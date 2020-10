IAVI, Merck et Serum Institute of India unissent leurs forces pour développer des anticorps monoclonaux contre la COVID-19 et garantir un accès rapide et équitable à l'échelle mondiale

PUNE, Inde & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IAVI, une organisation de recherche scientifique à but non lucratif s'engageant à répondre aux besoins de santé urgents au niveau mondial, et Serum Institute of India Pvt. Ltd., un chef de file de la fabrication des vaccins et agents biologiques, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord avec Merck, un leader parmi les sociétés scientifiques et technologiques, en vue de développer des anticorps monoclonaux neutralisants (AMN) du SARS-CoV-2 coinventés par IAVI et Scripps Research en tant qu'interventions innovantes pour riposter contre la pandémie de COVID-19.

L'accord repose sur la découverte d'anticorps et l'expertise d'IAVI et de Scripps Research en matière d'optimisation, acquise durant des années de R&D sur les anticorps neutralisants contre le VIH, et sur les importantes capacités de Merck et de Serum Institute en termes de conception et d'évolutivité des processus de fabrication accélérés pour la production d'AMN. Le plan de développement mondial est supervisé par les trois organisations dans le cadre d'un partenariat.

Les deux entreprises disposent de vastes réseaux dans des zones géographiques complémentaires jouant un rôle crucial en raison de la propagation mondiale de la COVID-19. Si les candidats anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 très puissants et à réaction croisée en cours de développement dans le cadre de ce partenariat démontrent leur efficacité durant les essais cliniques, soit comme un anticorps unique ou comme une association potentielle des deux candidats, Merck dirigera la mise sur le marché dans les pays développés. Serum Institute présente un bilan éprouvé de plus de 50 années de développement de médicaments abordables et figure parmi les principaux producteurs de vaccins au monde. Serum Institute prendra en charge la fabrication mondiale ainsi que la mise sur le marché dans les pays à revenu faible et intermédiaire, dont l'Inde.

"Nous avons pleinement conscience du potentiel considérable des anticorps monoclonaux dans la réponse contre la COVID-19. En combinant les accomplissements scientifiques d'IAVI et de Scripps Research à l'expertise en développement, fabrication et distribution de nos partenaires, nous espérons que ce partenariat débouchera sur des anticorps accessibles à l'échelle mondiale pour le plus de personnes possible", déclare Mark Feinberg, D.M., Ph.D., PDG d'IAVI.

Belén Garijo, vice-présidente du conseil d'administration et PDG adjointe de Merck, et PDG de la division Healthcare, déclare: "Au côté d'IAVI et de Serum Institute, nous nous réjouissons à l'idée de démontrer l'application potentielle de ces anticorps monoclonaux dans la gestion de la COVID 19. Nous partageons l'objectif commun d'accélérer le développement de cette science prometteuse et de fournir des solutions efficaces permettant de relever les défis mondiaux que pose cette pandémie."

"Je suis ravi de ce partenariat avec IAVI et Merck pour lutter contre la COVID-19 avec des anticorps monoclonaux accessibles au niveau mondial. Grâce à la portée de notre technologie et à notre engagement de longue date pour améliorer la situation sanitaire, en particulier dans les pays à faible revenu, je suis convaincu que nous nous trouvons sur un axe productif, qui conduira à une solution très attendue et disponible mondialement pour traiter, et éventuellement prévenir, la COVID-19", déclare Adar Poonawalla, PDG de Serum Institute.

Les AMN contre le SARS-CoV-2 sont considérés par beaucoup comme étant des candidats prometteurs pour le traitement et la prévention de la COVID-19.1,2 Des résultats encourageants pour le traitement par anticorps de la COVID-19 ont été obtenus durant des études précliniques3 et durant des essais cliniques initiaux.4,5 Des thérapies innovantes comme les anticorps neutralisants le SARS-CoV-2 sont non seulement attendues en urgence pour une riposte immédiate face à la pandémie, mais il est probable qu'elles continuent d'être nécessaires même après qu'un vaccin efficace soit trouvé. Les AMN ont le potentiel de jouer un rôle complémentaire important dans les vaccins de la COVID-19, dans le cadre d'un traitement, voire d'une prévention, en particulier pour les personnes qui, en raison de leur âge ou de conditions médicales, pourraient ne pas bénéficier d'une vaccination. Étant donné que de nombreux experts spéculent sur le fait que la COVID-19 deviendra une maladie endémique, ou circulant de manière permanente6,7, et au vu de la gravité des symptômes chez une proportion importante des personnes touchées, des thérapies efficaces seront nécessaires pour traiter celles qui ne sont pas vaccinées ou pour qui la vaccination ne les protège pas.

Les scientifiques du Neutralizing Antibody Center (NAC) d'IAVI, basé dans les installations de Scripps Research, ainsi que des immunologues de Scripps Research, ont fait partie d'une équipe ayant identifié des anticorps dans le sang de patients ayant guéri de la COVID-19 qui sont potentiellement capables de neutraliser le SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. Les animaux ayant reçu ces anticorps neutralisants ont été protégés contre la maladie après une exposition au SARS-CoV-2. Les résultats ont été publiés dans Science en juin 2020. Le portefeuille de AMN identifiés par les scientifiques d'IAVI et de Scripps Research et leurs partenaires fournit les bases d'un programme exhaustif avec une application potentielle de traitement et de prévention de la COVID-19, ainsi que d'autres coronavirus pouvant (ré)apparaître à l'avenir.

Dennis Burton, Ph.D., professeur et président du département d'immunologie et de microbiologie de Scripps Research et directeur scientifique du NAC d'IAVI, déclare: "La découverte accélérée d'anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 hautement puissants par les scientifiques d'IAVI et de Scripps Research a été le fruit d'un considérable effort de collaboration fourni par une équipe déterminée à traduire des recherches sur les anticorps monoclonaux en des interventions de santé publique qui, nous l'espérons tous, joueront un rôle important dans la réduction de l'impact individuel et sociétal de la pandémie de COVID-19".

En vertu de l'accord entre IAVI, Merck et Serum Institute, les partenaires mettront en œuvre un programme intégré et accéléré d'études précliniques et cliniques afin d'évaluer les anticorps pour le traitement de la COVID-19. Un essai clinique de Phase I devrait commencer en début d'année 2021. Si les AMN candidats en cours de développement démontrent un profil d'innocuité et d'efficacité satisfaisant, Merck et Serum Institute contribueront à garantir que la thérapie devienne rapidement accessible au plus grand nombre de personnes.

Deux sociétés de grande renommée disposant de capacités uniques rejoignent cet effort de développement. Syngene International Ltd., basée à Bengaluru, Inde, est la plus grande organisation de recherche et fabrication contractuelle d'Asie. Avec ses capacités de R&D axées sur l'innovation, la société est un partenaire collaboratif dans le développement et l'exécution de tests visant à soutenir le développement clinique des AMN candidats du SARS-CoV-2. ATUM, une société d'ingénierie biologique basée en Californie, a utilisé sa plateforme Leap-In Transposase® pour mettre au point les lignées cellulaires stables nécessaires à la fabrication des anticorps candidats du SARS-CoV-2. Cet effort permet une transition rapide et fiable entre le stade de recherche et celui de développement clinique.

IAVI a récemment publié un appel mondial à l'action, pour le compte de Wellcome, qui souligne l'insuffisance d'accès équitable aux AMN dans les pays à revenu faible et intermédiaire. La publication propose un ensemble de mesures susceptibles de résoudre ce problème d'accès, en incitant notamment les acteurs mondiaux de la santé à créer des partenariats innovants afin de répondre à la demande en AMN abordables. La collaboration entre IAVI, Serum Institute of India, et Merck est le type de partenariat innovant identifié dans cet appel à l'action qui pourrait changer la donne en matière d'accès abordable aux AMN du SARS-CoV-2 dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et qui pourrait être appliquée à un éventail plus large de maladies infectieuses et non transmissibles.

À propos de IAVI

IAVI est une organisation de recherche scientifique à but non lucratif s'engageant à répondre aux défis de santé mondiaux urgents, notamment ceux liés au VIH et à la tuberculose. Sa mission est de traduire les découvertes scientifiques en des solutions de santé publique abordables et accessibles au niveau mondial. Plus d'infos sur iavi.org.

À propos de Merck

Merck est un chef de file scientifique et technologique qui exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Près de 57 000 employés s'efforcent chaque jour d'influencer positivement la vie de plusieurs millions de personnes, en créant des manières de vivre plus agréables et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition génique ou de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus complexes pour favoriser l'intelligence des dispositifs, la société intervient sur tous les fronts. En 2019, Merck a généré un chiffre d’affaires de 16,2 milliards EUR dans 66 pays.

Chez Merck, l'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont contribué de manière essentielle aux avancées technologiques et scientifiques. C'est ainsi que Merck prospère depuis sa création en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque de Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux de Merck opèrent sous les noms d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie, et d'EMD Performance Materials.

À propos de Serum Institute of India Pvt. Ltd.

Serum Institute est désormais le premier fabricant de vaccins en nombre de doses produites et vendues au niveau mondial (plus de 1,3 milliard de doses). Les vaccins fabriqués par Serum Institute sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé et sont utilisés dans environ 170 pays dans leurs programmes nationaux d'immunisation, sauvant ainsi des millions de vies dans le monde entier.

Serum Institute développe des biosimilaires d'immunothérapies à base d'anticorps pour lutter contre tout un éventail de maladies, et a lancé en 2017 un anticorps monoclonal antirabique novateur.

