Aerogen contribue au développement de plus de 15 thérapies par inhalation pour soigner la COVID-19

GALWAY, Irlande--(BUSINESS WIRE)--Aerogen, le leader de l’administration de médicaments en aérosol a présenté aujourd’hui des détails relatifs à son initiative de collaboration avec les sociétés pharmaceutiques du monde entier, à un moment où elles sont occupées à développer des vaccins et traitements contre la COVID-19. À ce jour plus de dix millions de patients dans le monde ont été traité de manière sûre et efficace avec la technologie d’administration de médicaments d’Aerogen. 1,5–7 À une période où la communauté scientifique internationale lutte ensemble contre la pandémie, l’intérêt à l’égard de l’administration par inhalation de médicaments antiviraux a considérablement augmenté. Aerogen s’implique par conséquent dans diverses initiatives de développement de médicaments contre la COVID-19 aux côtés de grandes sociétés pharmaceutiques et de groupes académiques de renom.

La technologie de nébuliseur à circuit fermé d’Aerogen, qui répond aux questions liées à la sécurité et améliore les résultats des patients5–8, est utilisée dans de nombreux hôpitaux à travers le monde pour administrer des médicaments par aérosol aux patients gravement malades de la COVID-19.1 Aerogen a vite réagit et a anticipé le rôle important que la conception de nouveaux médicaments inhalés pouvait jouer dans la prise en charge de la COVID-19 ; elle a ainsi créé en mars 2020 une unité d’intervention COVID pour appuyer les projets de recherche de traitements et vaccins potentiels. Cette unité d’intervention travaille désormais avec des sociétés pharmaceutiques mondiales afin d’assurer la sécurité des thérapies par inhalation. Plusieurs de ces collaborations se trouvent déjà en phase d’essai clinique, d’autres sont sur le point de commencer, au cours des semaines et mois à venir, la phase d’étude sur des patients modérément ou sévèrement affectés par la COVID-19.

Dans le cadre d’une telle collaboration, Aerogen a, par exemple, signé un contrat avec Synairgen plc, une société britannique de biotechnologie basée à Southampton, afin de produire le dispositif nébuliseur le plus important du marché Aerogen® Solo/Ultra pour permettre d’administrer SNG001 directement dans les poumons des patients de la COVID-19. SNG001 est un médicament à inhaler utilisant des interferons beta qui stimulent le système immunitaire naturel. Les études initiales basées sur le SNG001 comme un traitement potentiel de la COVID-19 sont prometteuses. Selon l’étude les patients hospitalisés auxquels SNG001 a été administré ont moins de risque de développer des formes sévères de la maladie et ont plus de deux fois de chances de guérir jusqu’au niveau ‘aucune limitation d’activités’ pendant la période du traitement.9,10

« Aerogen est une société internationale de bonne renommée, connue pour la livraison de dispositifs sécurisés et efficaces d’administration de médicaments en aérosol », a expliqué Richard Marsden, PDG de Synairgen. « S’assurer que SGN001 est associé à une technologie d’administration optimale est une composante vitale de notre engagement à commercialiser ce traitement potentiel sur grande échelle. Aerogen est notre premier choix compte tenu de sa solide réputation en termes d’efficacité et de fiabilité de l’administration des médicaments, ainsi que de l’adaptabilité de son usage dans diverses conditions d’assistance respiratoire, de la quantité élevée de la production et des approbations règlementaires déjà acquises à travers le monde. »

« Au début de la pandémie, il était déconseillé aux hôpitaux d’utiliser tout aérosol pour le traitement de la COVID-19 ; chose compréhensible compte tenu de la nature du virus », a expliqué John Power, PDG et fondateur d’Aerogen. « Désormais, les systèmes de santé du monde entier savent que l’administration de médicaments en aérosol peut être réalisée en toute sécurité et constitue une nécessité absolue dans la gestion de cette crise mondiale. COVID-19 a souligné le rôle important que joue Aerogen dans l’administration sécurisée et efficace des traitements aux patients à travers le monde, et nous sommes fiers de travailler avec des innovateurs comme Synairgen dans le cadre de la recherche et du développement de vaccins et traitements potentiels de la COVID-19. »

Aerogen Solo est un dispositif fermé, utilisé par un seul patient à la fois (maillage vibrant), permettant l’administration haute performance de médicaments en aérosol, qui peut s’utiliser dans toutes les conditions de ventilation partout dans l'hôpital.5–7,11 Conçu pour la protection du patient et du soignant, le circuit fermé d’Aerogen peut se targuer d’être le seul système d’administration de médicaments en aérosol au monde qui puisse réduire la transmission d’infections générées par le patient pendant la ventilation.12,13 Aerogen s’engage à travailler avec les entreprises pharmaceutiques mondiales afin de satisfaire la demande actuelle de transmission par inhalation de médicaments antiviraux et à offrir son expertise leader de l’industrie et sa technologie en association avec ses longues expériences dans le développement de thérapies par inhalation. Pour de plus amples informations sur les produits d’Aerogen, veuillez visiter www.aerogen.com/products.

Pour de plus amples informations sur le rôle d’Aerogen dans le cadre de la lutte contre COVID-19, veuillez visiter www.aerogen.com/covid-19.

À propos Aerogen

Aerogen est un leader mondial des dispositifs médicaux spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'administration de médicaments en aérosol. La technologie brevetée à maillage vibrant d'Aerogen transforme un médicament liquide en un brouillard de particules fines, administrant en douceur et efficacement des médicaments dans les poumons de patients gravement malades de tous âges.11,14,15 Les produits innovants d'Aerogen, tels qu'Aerogen® Solo et Aerogen® Ultra, améliorent considérablement l'administration de médicaments en aérosol, procurant de meilleurs soins thérapeutiques pour tous les âges et partout dans l'hôpital.5–8,16 Créée à Galway, en Irlande en 1997, la société Aerogen s'est imposée comme le leader mondial des systèmes ultra-performants d'administration de médicaments en aérosol. La technologie est adoptée par les principales sociétés de ventilation mécanique.1 La technologie Aerogen est utilisée par des millions de patients et de soignants dans plus de 75 pays à travers le monde.1

