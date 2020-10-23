DISH選擇Hansen的目錄驅動軟體來支援5G服務

科羅拉多州恩格伍德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DISH (NASDAQ:DISH)今日​​宣佈，該公司已選擇Hansen Technologies的目錄驅動軟體解決方案，以協助其建立美國首個雲端原生且符合Open RAN要求的5G網路。這些解決方案包括植基於開放式API的產品和服務目錄，該目錄將與DISH的客戶和網路系統無縫整合。

DISH資訊長Atilla Tinic表示：「Hansen的統一目錄是DISH的5G平臺的主要組成部分，可及時發佈和管理產品與服務，並迅速向市場推出原型及創新產品。」

DISH執行副總裁兼商務長Stephen Bye補充道：「Hansen已經展示出針對快速擴增的5G客戶群迅速升級的能力。我們期待與他們的團隊合作，以將我們的雲端原生網路服務帶給客戶。」

Hansen Technologies全球執行長Andrew Hansen表示：「與DISH達成的協議證明我們的Create-Deliver-Engage套裝方案的價值，該套裝方案將提供真正的目錄驅動方法，涵蓋創建新的5G服務一直到在DISH的虛擬化5G平臺上訂購和啟動這些服務。隨著DISH繼續擴建全美首個雲端原生5G無線網路，我們非常高興能夠為其這一重大計畫提供支援。」

作為協議的一部分，Hansen將為DISH提供Hansen Create-Deliver-Engage套裝方案。該套裝方案包括統一目錄、CPQ和訂單管理，由雲端型應用程式組成，這些應用程式將使DISH能夠自動化操作其BSS和OSS流程，支援即時訂單執行和報價，並有助於加快使用5G的新服務及商業模式的推出。

關於DISH

DISH Network Corporation是一家連線性公司。自1980年以來，它一直是一股顛覆性力量，代表消費者推動創新和價值。透過其子公司的衛星DISH電視和串流SLING TV服務，該公司為數百萬客戶提供電視娛樂和屢獲殊榮的技術。2020年收購Boost Mobile讓該公司成為美國的全國性無線營運商。 DISH持續在無線方面進行創新，建立了美國第一個Open RAN式的雲端原生獨立5G寬頻網路。DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH)是《財星》250大企業之一。

關於Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN)是為能源、水和通訊產業提供軟體和服務的全球一流提供商。Hansen在全球設有辦事處和開發中心，包括位於美國的四個辦事處，為超過80個國家的550多家客戶提供屢獲殊榮的軟體產品組合，協助他們創造、銷售和交付新產品和服務，管理和分析客戶資料，以及控制關鍵的收入管理和客戶支援流程。

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