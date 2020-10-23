DISH选择Hansen的目录驱动软件来支持5G服务

科罗拉多州恩格伍德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DISH (NASDAQ:DISH)今日​​宣布，该公司已选中Hansen Technologies的目录驱动软件解决方案，以帮助其建立美国首个基于云的本地化且符合Open RAN要求的5G网络。这些解决方案包括基于开放式API构建的产品和服务目录，该目录将与DISH的客户和网络系统无缝融合。

DISH首席信息官Atilla Tinic表示：“Hansen的统一目录是DISH的5G平台的主要组成部分，可及时发布和管理产品与服务，并迅速向市场推出原型及创新产品。”

DISH执行副总裁兼首席商务官Stephen Bye补充道：“Hansen已经展示出能够迅速扩展正快速壮大的5G客户群的能力。我们期待与他们的团队合作，以将我们的云原生网络服务带给客户。”

Hansen Technologies全球首席执行官Andrew Hansen表示：“与DISH达成的协议证明了我们的Create-Deliver-Engage套件的价值，该套件将提供真正的目录驱动方法，涵盖构建新的5G服务一直到在DISH虚拟化5G平台上订购和激活这些服务。随着DISH继续扩建全美首个云原生5G无线网络，我们非常高兴能够为其这一重大计划提供支持。”

作为协议的一部分，Hansen将为DISH提供Hansen Create-Deliver-Engage套件。该套件包括统一目录、CPQ和订单管理，由基于云的应用程序组成，这些应用程序将使DISH能够自动化操作其BSS和OSS流程，支持实时订单执行和报价，并助力加快基于5G的新服务及商业模式的推出。

关于DISH

DISH Network Corporation是一家连接性公司。自1980年以来，它一直作为一股颠覆性力量，代表消费者推动创新和价值。该公司通过其子公司的卫星DISH电视和串流SLING TV服务为数百万客户提供电视娱乐和屡获殊荣的技术。2020年收购Boost Mobile让该公司成为美国的一家全国性无线运营商。 DISH持续地在无线方面进行创新，建立了美国第一个基于Open RAN的云原生独立5G宽带网络。DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH)是《财富》250强公司之一。

关于Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN)是为能源、水和通信行业提供软件和服务的全球领先提供商。Hansen在全球设有办事处和开发中心，包括位于美国的四个办事处，向超过80个国家的550多家客户提供屡获殊荣的软件产品组合，帮助他们构建、销售和交付新产品和服务，管理和分析客户数据，以及控制关键的收入管理和客户支持流程。

如需了解更多信息，请访问 www.hansencx.com

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