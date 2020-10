RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--L’Arabia Saudita, rappresentata dall’Autorità saudita per i dati e l’AI (Saudi Data and AI Authority, SDAIA) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) hanno annunciato un memorandum d’intesa per collaborare alle iniziative finalizzate a sostenere e consolidare gli sforzi atti a ottimizzare i vantaggi delle tecnologie e delle applicazioni AI relative allo sviluppo sostenibile.

Ai sensi della collaborazione, l’Arabia Saudita sosterrà l’ITU nello sviluppo di progetti, attività e iniziative che, tra l’altro, punteranno a sollecitare maggiori partecipazione multilaterale, cooperazione internazionale e condivisione delle conoscenze per accelerare il progresso verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDG).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.