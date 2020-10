L’Arabie saoudite et l’Union internationale des télécommunications annoncent un protocole d’accord pour soutenir l’IA dans le cadre d’efforts de développement durable

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--L’Arabie saoudite, représentée par la Saudi Data and AI Authority (SDAIA), et l’Union internationale des télécommunications (UIT) ont annoncé aujourd’hui un protocole d’accord dans le cadre duquel elles vont collaborer à des initiatives visant à soutenir et à renforcer les efforts d’optimisation des avantages des technologies et des applications de l’IA, à des fins de développement durable.

Dans le cadre de ce partenariat, l’Arabie saoudite apportera son soutien à l’UIT dans le développement de projets, d’activités et d’initiatives qui viseront, entre autres, à faciliter la participation multipartite, la coopération internationale et le partage des connaissances, dans le but d’accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Ceci pourrait éventuellement inclure le développement d’initiatives telles qu’un « Cadre du paysage de la préparation à l’IA » (AI Readiness Landscape Framework) qui explorerait et mettrait en évidence les réponses des pays, les progrès réalisés et les meilleures pratiques pour les cadres politiques liés à l’IA.

Le protocole d’accord a été annoncé par SE Dr Abdullah Bin Sharaf Alghamdi, président de la SDAIA, et SE Houlin Zhao, secrétaire général de l’UIT, lors d’une cérémonie virtuelle dans le cadre de l’évènement Global AI Summit 2020.

« Partout dans le monde, les nations ont reconnu le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle et se préparent à exploiter les avantages de l’IA pour soutenir leurs stratégies et leurs objectifs de développement », a déclaré SE Dr Abdullah Bin Sharaf Alghamdi.

« Avec l’annonce de ce protocole d’accord, l’Arabie saoudite a pour intention d’aider l’UIT à concevoir des activités qui permettront de renforcer les efforts mondiaux d’utilisation des technologies de l’IA, pour la promotion du développement durable et de la croissance. La SDAIA a été créée afin de conférer une ligne directrice aux programmes d’IA dans le Royaume et permettre à l’Arabie saoudite de devenir un leader mondial de l’IA. Grâce à ce partenariat, nous allons soutenir le partage des connaissances et des expériences entre toutes les nations, et favoriser l’utilisation de l’IA au profit de l’humanité », a poursuivi SE Dr Alghamdi.

« L’IA est utilisée pour relever les défis les plus pressants au monde, comme le changement climatique ou la pandémie de COVID-19 », a déclaré le secrétaire général de l’UIT, Houlin Zhao. « Alors qu’il ne reste que 10 ans pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies, l’UIT se réjouit de travailler avec la SDAIA pour développer des projets et des initiatives susceptibles d’accélérer les progrès vers la réalisation des ODD et de promouvoir l’IA en tant que force au service du bien, pour l’humanité et pour la planète. »

L’Arabie saoudite soutient l’UIT dans ce domaine dans le cadre des efforts du Royaume pour devenir un chef de file mondial de l’innovation en matière d’IA et pour faire progresser les connaissances et la recherche sur l’utilisation bénéfique de l’IA.

Fondée en 2019, la Saudi Data and AI Authority est un organe de gouvernance de classe mondiale visant à orchestrer les programmes et l’écosystème d’IA de l’Arabie saoudite, et pour diriger l’innovation mondiale et pour permettre un développement économique alimenté par l’IA.

La SDAIA est organisatrice du Global AI Summit, un forum international rassemblant certains des principaux décideurs, technologues, innovateurs et investisseurs au monde, sous le thème de l’utilisation de l’IA pour le bien de l’humanité. L’événement vise à explorer la perturbation mondiale causée par la pandémie et les façons dont la pandémie peut changer et accélérer le potentiel transformateur de l’IA et de la robotique, pour façonner la nouvelle normalité et créer un avenir meilleur pour tous.

À propos du Global AI Summit

Organisé par la Saudi Data & AI Authority et visant à façonner l’avenir de l’intelligence artificielle (IA), le Global AI Summit est la première plateforme au monde de dialogue entre des parties prenantes du secteur public, du secteur privé et du monde universitaire, rassemblant notamment des entreprises technologiques, des investisseurs, des entrepreneurs et des startups.

https://www.theglobalaisummit.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.