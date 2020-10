富瑞宣佈在泰國與TISCO Securities建立聯合品牌聯盟

紐約、香港、倫敦和曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富瑞(Jefferies)今天宣佈,已與TISCO Securities Company Limited建立聯合品牌聯盟,以在泰國從事現金股票業務。根據相關安排,富瑞將以聯合品牌的形式,將TISCO Securities在泰國製作的公司股票研究分發給富瑞的全球客戶群。此外,TISCO Securities將為富瑞及其國際客戶提供本地股票經紀服務。

TISCO Securities Company Limited是泰國歷史悠久的一流股票經紀公司。其全國團隊為全球與本地機構客戶提供研究、銷售與交易、公司准入交易以及執行服務。TISCO成立於1969年,是泰國第一家投資銀行,1975年成為泰國證券交易所(SET)的創始成員,並已被公認為股票研究與諮詢領域的意見領袖,並獲得本地機構和區域出版物(包括SET獎、投資分析師協會(IAA)和Asiamoney)頒發的多項「最佳股票公司」和「最佳研究機構」獎。

TISCO Securities是TISCO Financial Group Public Co., Ltd. (SET: TISCO)的子公司,後者是一家上市公司,在2018-2019年連續獲頒SET最佳公司績效獎。

與TISCO的聯盟增強了富瑞在亞洲不斷成長的股票特許經營權,並且是富瑞在該地區進行長期投資的又一步驟。在過去的幾年中,富瑞大幅擴張在該地區的業務,過去兩年中增加了約200名富瑞員工,以便為其全球機構客戶群提供更佳的服務。

富瑞亞洲區總裁Murray Wilson表示:「我們很高興與TISCO Securities攜手合作,致力於不斷改善和擴大富瑞長期的股票研究、銷售與交易業務,並著重於滿足全球投資者客戶群的需求。我們期待與TISCO團隊合作。」

TISCO Securities Company Limited行政總裁Paiboon Nalinthrangkurn表示:「我們很高興與富瑞開始此項合作,借助富瑞的全球網路和TISCO在泰國股票市場的長期聲譽,該合作將增加為全球機構客戶提供優質諮詢與執行服務的機會。我們相信,富瑞和TISCO Securities將能夠為未來的合作創造協同效應,以強化我們在該業務領域的聯盟。」

富瑞與亞洲各地的多家公司有類似協議,包括印尼的Mandiri Sekuritas、馬來西亞的KAF Securities、斯里蘭卡的JB Securities、臺灣的富邦證券(Fubon Securities)和菲律賓的Regis Partners, Inc。 富瑞及其聯盟總共涵蓋亞太地區約1,500家公司,為客戶提供強大而全面的區域公司股票研究。富瑞及其聯盟涵蓋全球3,000多家公司。

富瑞集團(Jefferies Group LLC)是規模最大的獨立、全方位服務型全球投資銀行公司,總部位於美國。近60年一直專注於為客戶提供卓越服務。富瑞在為投資者、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。本公司在美洲、歐洲與亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞集團是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)的全資子公司,後者是一家多元化的金融服務公司。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。