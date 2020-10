Smiths Detection Inc. signe un contrat à livraison et à quantité indéterminées de 90,8 millions USD visant la fabrication de détecteurs d'agents chimiques mixtes pour le département américain de la Défense

EDGEWOOD, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection Inc. (SDI), un chef de file mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de la sécurité, annonce le lancement de la fabrication de sa gamme d'adapteurs solide-liquide (SLA) suite à la signature d'un contrat à livraison et à quantité indéterminées, d'un montant potentiel de 90,8 millions USD sur une période de neuf (9) ans maximum, avec le département américain de la Défense (DoD). Le SLA vient compléter et renforcer les capacités de détection et d'identification des détecteurs d'agents chimiques mixtes JCAD (Joint Chemical Agent Detectors), qui font partie d'un des plus grands programmes de détection chimique de toute l'histoire du DoD.

Les JCAD montés sur un SLA (JCAD SLA) procurent à l'opérateur du SLA la capacité de détecter aussi bien les substances illégales (y compris les opiacés comme le fentanyl) que les composés explosifs – sans compromettre la fonction initiale de détection des agents chimiques de guerre du JCAD.

Interrogé à propos de cette technologie récemment développée, Shan Hood, président de Smiths Detection Inc., déclare: "Le SLA s'appuie sur la technologie existante pour renforcer les capacités et allonger le cycle de vie de dispositifs de détection déployés à grande échelle. C'est l'exemple parfait démontrant comment Smiths Detection applique une technologie novatrice et des applications numériques pour aider ses clients à optimiser leurs investissements, tout en se préparant pour l'avenir."

Le JCAD s'inspire de la gamme LCD de détecteurs chimiques compacts de SDI, qui bénéficient d'une technologie avancée, d'un mode d'utilisation simplifié et d'un design permettant de les garder à la main ou de les fixer à la ceinture. Le détecteur LCD est une solution rentable et fiable qui protège le personnel militaire, les forces de police et les premiers intervenants sur des matières dangereuses en alertant l'opérateur en cas de présence de substances toxiques ou de produits chimiques dangereux.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur:

https://www.smithsdetection.com/products/lcd-3-3/

À propos de Smiths Detection

Division de Smiths Group, Smiths Detection est un leader mondial de la détection des menaces et des technologies de contrôle dans les secteurs de l’aviation, des ports et des frontières, de la défense et de la sécurité urbaine. Notre expérience et notre histoire de plus de 40 ans en première ligne nous permettent de proposer les solutions nécessaires pour protéger la société des menaces et du passage illégal d’explosifs, d'armes prohibées, de contrebande, de substances chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple : offrir la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement dont dépend le monde.

Plus d'informations sur http://www.smithsdetection.com/

