Hiya et Samsung prolongent leur partenariat stratégique jusqu'en 2025

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hiya, le chef de file des plateformes nuagiques de gestion de la performance des appels, annonce ce jour le prolongement de son partenariat stratégique avec Samsung jusqu'en 2025. Hiya restera intégré à la solution Samsung Smart Call pour bloquer les appels indésirables et frauduleux, et fournira également Hiya Connect pour permettre aux entreprises de toucher davantage de clients sur des centaines de millions de dispositifs Samsung dans le monde.

Pour la première fois, Samsung Smart Call bloquera automatiquement les appels frauduleux sur le nouveau Galaxy Note20, grâce à l'infrastructure nuagique de détection avancée et en temps réel de Hiya, gardant ainsi une longueur d'avance sur les fraudeurs. Avec ce niveau supplémentaire de sécurité, les dispositifs Samsung seront parmi les smartphones les mieux protégés du marché contre les appels indésirables et frauduleux.

Avec l'intégration des produits Hiya sur certains des smartphones les plus vendus à l'échelle mondiale, les entreprises bénéficient de l'application Hiya Connect pour toucher un plus grand nombre de clients. En outre, la fonction Branded Call de Hiya Connect permet d'afficher le nom, le logo et la raison de l'appel afin d'accroître les taux de réponse pour leurs clients. Les entreprises ont également accès:

Au suivi et à la gestion de la réputation, qui permettent de corriger les marquages imprécis d'appels indésirables et de connaître l'évolution de la réputation;

À la fonction Secure Call, qui empêche les imposteurs d'usurper le numéro de téléphone d'une entreprise et authentifie l'intégralité des appels à l'aide d'un filtre antifraude bloquant les appels non vérifiés;

À une analyse en libre-service avec des informations rapides et exploitables améliorant la performance de l'activité.

"Chez Samsung, nous nous engageons à rendre l'expérience mobile plus sûre et attrayante pour nos clients", déclare Inkang Song, VP et responsable du groupe de stratégie technologique, communications mobiles, Samsung Electronics. "Nous nous réjouissons à l'idée de pérenniser notre partenariat avec Hiya afin d'offrir des solutions sans pareil à nos clients, aux quatre coins du globe."

"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Samsung et de continuer à optimiser l'expérience d'appel pour les clients de Samsung", déclare Alex Algard, PDG de Hiya. "Nous développons actuellement des innovations prometteuses, et les clients de Samsung seront parmi les premiers à en bénéficier. Nous sommes également heureux de constater que les entreprises continueront à utiliser Hiya pour entrer en contact avec leurs clients sur les dispositifs Samsung, une fonction qui a revêtu une importance cruciale ces derniers mois."

Ce partenariat à long terme entre Samsung et Hiya garantit une innovation continue en matière de performance de la gestion des appels. Les clients de Samsung peuvent activer Smart Call sur leur dispositif via la section "Caller ID and spam protection" dans les paramètres d'appel. Les entreprises souhaitant couvrir une plus large clientèle avec Hiya Connect trouveront des informations détaillées sur www.hiya.com.

À propos de Hiya

Hiya reçoit la confiance d'entreprises, d'opérateurs et de particuliers du monde entier pour leur fournir des expériences mobiles sécurisées et attrayantes, et pour stopper les appels non sollicités. Leader du marché mondial, la plateforme de performance de la gestion des appels de Hiya met les entreprises en relation avec leurs clients, aide les opérateurs à sécuriser leurs réseaux, et protège les particuliers contre les appels indésirables et frauduleux. Hiya Connect et Hiya Protect, les applications SaaS de Hiya, sont utilisées par plus de 130 millions de personnes, sont intégrées à des services tels qu'AT&T Call Protect et Samsung Smart Call, et fournissent aux entreprises des informations relatives à la performance des appels.

