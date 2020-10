SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hiya, la principale piattaforma cloud per la gestione delle prestazioni delle chiamate, oggi ha annunciato l'estensione della sua collaborazione strategica con Samsung fino al 2025. Hiya continuerà ad alimentare Samsung Smart Call per porre fine alle chiamate indesiderate e fraudolente e offrirà inoltre Hiya Connect per consentire alle aziende di raggiungere un maggior numero di clienti su centinaia di milioni di dispositivi Samsung in tutto il mondo.

Per la prima volta, Samsung Smart Call bloccherà automaticamente le chiamate fraudolente sul nuovo Galaxy Note20, sfruttando il sofisticato rilevamento in tempo reale di Hiya e la moderna infrastruttura su cloud per rimanere un passo avanti rispetto ai truffatori.

