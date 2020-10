Chancery Chambers va ad aggiungersi alla piattaforma di Andersen Global nei Caraibi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Continuando ad ampliare la copertura dell’organizzazione nella regione orientale dei Caraibi, Andersen Global perfeziona un contratto di collaborazione con lo studio legale Chancery Chambers a Barbados.

Fondato dal socio Sir Trevor Carmichael, Chancery Chambers è classificato come studio di prima fascia da Chambers and Partners e vanta un’esperienza considerevole nei settori pubblico e privato sia a livello nazionale che internazionale. Le competenze full-service dello studio, specializzato in consulenza fiscale e aziendale e controversie, includono le seguenti aree, sia in ambito nazionale che internazionale: arbitrato, diritto societario e commerciale, diritto del lavoro, diritto bancario e finanziario, diritto aeronautico, diritto ambientale, proprietà intellettuale, diritto assicurativo e immobiliare e fusioni e acquisizioni.

“Continuiamo a tenere fede al nostro impegno di operare quale organizzazione che stabilisce gli standard nell’offerta ai clienti di soluzioni ineguagliate e di prim’ordine, e riteniamo che il modo migliore per far ciò sia investire nel nostro personale e nel nostro studio”, ha dichiarato Sir Trevor. “Con lo sguardo rivolto al futuro, stiamo preparando il terreno per la prossima generazione. La nostra collaborazione con Andersen Global costituisce il passo successivo per il nostro studio e ci permetterà di fornire ai clienti le risorse di un’organizzazione di portata globale e coltivare un ambiente che incoraggia la crescita personale e professionale dei nostri collaboratori.”

“Decidere di collaborare con Chancery Chambers non è stato affatto difficile, dato che lo studio detiene chiaramente una posizione di grande prestigio nel mercato in cui opera”, ha affermato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con questo studio, la cui dedizione e osservanza del principio di amministrazione responsabile sono meritevoli di lode, e riteniamo che le sue capacità andranno ad integrare in maniera sinergica quelle degli altri studi con cui collaboriamo nella regione. I valori e la vision che ci accomunano costituiscono i pilastri portanti su cui poggiano solidi rapporti di collaborazione e lo sviluppo di attività di prim’ordine nella regione dei Caraibi.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 209 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.