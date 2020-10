Andersen Global ajoute Chancery Chambers à sa plateforme caribéenne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Continuant d’élargir la couverture de son organisation dans la région des Caraïbes orientales, Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec le cabinet juridique Chancery Chambers à la Barbade.

Fondé par l’associé Sir Trevor Carmichael, Chancery Chambers a été classé « Band 1» par Chambers and Partners et bénéficie d’une solide expérience des secteurs public et privé aux niveaux national et international. Les capacités de service complètes du cabinet comprennent l’arbitrage national et international, le droit des sociétés et le droit du commerce, le droit du travail, la banque et la finance, le droit aérien, le droit environnemental, la propriété intellectuelle, les assurances, les fusions et acquisitions et l’immobilier. Le cabinet est plus particulièrement spécialisé dans le conseil fiscal, le conseil aux entreprises et le contentieux.

« Nous restons déterminés à être une organisation de référence en termes de qualité et de meilleures solutions client de leur catégorie, et nous pensons que le meilleur moyen d’y parvenir est d’investir dans notre personnel et dans notre entreprise », a déclaré Sir Trevor. « Nous sommes concentrés sur l’avenir et sommes en train de poser les bases pour la prochaine génération. Notre collaboration avec Andersen Global constitue la prochaine étape pour notre cabinet à l’heure où nous cherchons à fournir à nos clients les ressources d’une organisation mondiale et à favoriser un environnement encourageant le développement personnel et professionnel de nos collaborateurs. »

« Le fait de collaborer avec Chancery Chambers n’a pas été une décision difficile car ils sont clairement un cabinet de premier plan sur leur marché », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Nous avons été très impressionnés par leur dévouement envers l’intendance et sommes impatients de travailler avec eux ; en outre, nous sommes convaincus que leurs capacités sont synergiques avec celles de nos autres cabinets collaborateurs dans la région. Nos valeurs et notre vision communes constituent une base solide pour de bonnes relations de travail et le développement d’une pratique supérieure dans la région des Caraïbes. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 209 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

