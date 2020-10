PUNE, India & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Tegenwoordig hebben IAVI, een non-profitorganisatie voor wetenschappelijk onderzoek die zich toelegt op het aanpakken van urgente, onvervulde wereldwijde gezondheidsuitdagingen, en Serum Institute of India Pvt. Ltd., een toonaangevende fabrikant van vaccins en biologische geneesmiddelen, kondigde een overeenkomst aan met Merck, een toonaangevend wetenschap- en technologiebedrijf, om SARS-CoV-2 neutraliserende monoklonale antilichamen (mAbs) te ontwikkelen, mede uitgevonden door IAVI en Scripps Research als innovatieve interventies om aan te pakken de COVID-19-pandemie.

