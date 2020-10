ENGLEWOOD, Colo.--(BUSINESS WIRE)--DISH (NASDAQ: DISH) heeft vandaag aangekondigd dat het heeft gekozen voor de catalogusgestuurde softwareoplossingen van Hansen Technologies bij het bouwen van het eerste cloud-native, Open RAN-compliant 5G-netwerk. Deze oplossingen omvatten een product- en servicecatalogus, opgebouwd uit open API’s, die naadloos kunnen worden geïntegreerd met de klant- en netwerksystemen van DISH.

“De uniforme catalogus van Hansen is een sleutelcomponent binnen het 5G-platform van DISH, dat de tijdige introductie en het beheer van producten en diensten mogelijk maakt, en om snel prototypen te maken en innovatieve aanbiedingen op de markt te brengen”, aldus Atilla Tinic, Chief Information Officer, DISH.

