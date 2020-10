Smiths Detection Inc. Recebe um Contrato de IDIQ de US$ 90,8 Milhões para Fabricar o Adaptador de Detector de Agente Químico Comum para o Departamento de Defesa dos EUA

EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection Inc. (SDI), líder mundial em tecnologias de detecção de ameaças e rastreamento de segurança, anunciou que iniciará a fabricação do Adaptador de Líquido Sólido (SLA) após uma premiação de entrega indefinida / quantidade indefinida (IDIQ), no valor potencial de US$ 90,8 milhões em um período máximo de nove (9) anos para pedidos, com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD). O SLA adiciona novos e expandidos recursos de detecção e identificação para Joint Chemical Agent Detectors (JCAD), um dos maiores programas de detecção de produtos químicos do DoD na história.

O JCAD equipado com um SLA (JCAD SLA) dá ao operador de SLA a capacidade de testar drogas ilícitas, incluindo opioides como o fentanil, e detectar compostos explosivos - sem comprometer a capacidade de detecção do agente de guerra química convencional do JCAD.

Falando sobre a tecnologia recém-desenvolvida, o Presidente da Smiths Detection Inc., Shan Hood, disse: "O SLA alavanca a tecnologia existente, estendendo as capacidades e o ciclo de vida de dispositivos de detecção amplamente implementados. É um exemplo de como a Smiths Detection aplica tecnologia inovadora e aplicativos digitais para ajudar os clientes a maximizar os investimentos que fazem hoje, enquanto se preparam para o futuro."

O JCAD é baseado na linha de produtos Lightweight Chemical Detector (LCD) da SDI de dispositivos de detecção de ameaças leves, avançados e fáceis de usar, que são portáteis ou facilmente presos a um cinto. O LCD é uma solução econômica e confiável que protege militares, polícia e equipes de resposta a materiais perigosos, alertando os operadores sobre substâncias tóxicas e produtos químicos perigosos detectados.

Para mais informação, acesse:

https://www.smithsdetection.com/products/lcd-3-3/

Sobre a Smiths Detection

Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder mundial em tecnologias de detecção e rastreamento de ameaças para aviação, portos e fronteiras, defesa e mercados de segurança urbana. Nossa experiência e história de mais de 40 anos na linha de frente, nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade contra ameaças e passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos.

Nosso objetivo é simples - oferecer segurança, paz de espírito e liberdade de movimento dos quais o mundo depende.

Para mais informação, acesse http://www.smithsdetection.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.