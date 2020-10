Andersen Global voegt Chancery Chambers toe aan haar Caraïbisch platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Om de dekking van de organisatie in de oostelijke Caribische regio verder te vergroten, gaat Andersen Global een samenwerkingsovereenkomst aan met advocatenkantoor Chancery Chambers in Barbados.

Chancery Chambers is opgericht door partner Sir Trevor Carmichael, heeft een Band 1-ranking van Chambers and Partners en heeft aanzienlijke ervaring in de publieke en private sector op nationaal en internationaal niveau. De full-service-capaciteiten van het kantoor omvatten nationale en internationale arbitrage, bedrijfs- en handelsrecht, arbeidsrecht, bank- en geldwezen, luchtvaartrecht, milieurecht, intellectueel eigendom, verzekeringen, M&A en onroerend goed, gespecialiseerd in belastingadvies, bedrijfsadvies en procesvoering.

“We blijven toegewijd om een benchmarkorganisatie te zijn voor kwaliteit en de beste klantoplossingen in zijn klasse, en we geloven dat de beste manier om dit te bereiken is door te investeren in onze mensen en in ons bedrijf”, zei Sir Trevor. “We zijn gefocust op de toekomst en leggen de basis voor de volgende generatie. Onze samenwerking met Andersen Global is de volgende stap voor ons bedrijf, omdat we ernaar streven onze klanten de middelen van een wereldwijde organisatie te bieden en een omgeving te creëren waarin de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers wordt aangemoedigd.”

“Samenwerken met Chancery Chambers was geen moeilijke beslissing, aangezien ze duidelijk een vooraanstaand bedrijf zijn in hun markt”, zei Mark Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “We kijken ernaar uit om met hen samen te werken en waren zeer onder de indruk van hun toewijding aan rentmeesterschap en zijn van mening dat hun capaciteiten synergetisch zijn met onze andere samenwerkende bedrijven in de regio. Onze gemeenschappelijke waarden en visie bieden een solide basis voor sterke werkrelaties en de ontwikkeling van een formidabele praktijk in het Caribisch gebied.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 209 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

