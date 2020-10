EDGEWOOD, Md--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection Inc. (SDI), een wereldleider op het gebied van bedreigingsdetectie en veiligheidsscreeningstechnologieën, kondigde aan dat het de productie van de Solid Liquid Adapter (SLA) zal starten na een onbepaalde levering / onbepaalde hoeveelheid ( IDIQ) -prijs, met een potentiële waarde van $ 90,8 miljoen over een bestelperiode van maximaal negen (9) jaar, bij het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD). De SLA voegt nieuwe en uitgebreide detectie- en identificatiemogelijkheden toe aan Joint Chemical Agent Detectors (JCAD), een van de grootste chemische detectieprogramma’s van de DoD in de geschiedenis.

JCAD uitgerust met een SLA (JCAD SLA) geeft de SLA-operator de mogelijkheid om zowel te testen op illegale drugs, inclusief opioïden zoals fentanyl, als explosieve verbindingen op te sporen – zonder de conventionele detectiecapaciteit voor chemische oorlogsvoering van de JCAD in gevaar te brengen.

