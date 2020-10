SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hiya, de toonaangevende cloud voor het beheer van gespreksprestaties, heeft vandaag de verlenging van zijn strategische samenwerking met Samsung tot 2025 aangekondigd. Hiya zal Samsung Smart Call blijven aansturen om spam en frauduleuze oproepen te stoppen en zal ook Hiya Connect leveren om bedrijven in staat te stellen meer klanten te bereiken op honderden miljoenen Samsung-apparaten wereldwijd.

Voor de eerste keer blokkeert Samsung Smart Call automatisch fraudeoproepen op de nieuwe Galaxy Note20, gebruikmakend van Hiya’s geavanceerde realtime detectie en moderne cloudinfrastructuur om fraudeurs een stap voor te blijven. Door dit extra beveiligingsniveau behoren Samsung-apparaten tot de meest beschermde smartphones ter wereld tegen spam en fraudeoproepen.

